Un texte de Catherine Poisson, d'après les informations de Bruno Lelièvre

Le développement économique, notamment par l'amélioration et l'ajout d'infrastructures, est l'un des enjeux principal sur lequel insisteront les élus municipaux gaspésiens envers les partis politiques en campagne électorale.

On doit finaliser le dossier du quai de Percé et continuer le développement , affirme la préfète de la MRC du Rocher-Percé, Nadia Minassian.

Elle estime que ce dossier est essentiel pour l'industrie touristique de la région et de la province en général.

Avec la saison exceptionnelle qu'on a connue, la réaction des touristes, on réalise qu'un investissement à Percé, c'est un investissement à Québec. Nadia Minassian, préfète de la MRC du Rocher-Percé

L'enjeu du transport aérien

On va continuer de travailler les infrastructures de Percé, on a des projets pour les prochaines années et on espère que le gouvernement va nous accompagner là-dedans , souligne-t-elle.

Parmi ces projets, l'annonce par Québec d'un investissement de 173 millions de dollars pour améliorer la desserte aérienne en région a suscité beaucoup d'espoir en Gaspésie.

Dans le dossier des aéroports, on a déposé un dossier alors on s'attend à ce que notre dossier soit sélectionné dans le cadre de ce nouveau programme , affirme Mme Minassian.

Son homologue de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, a également des attentes de ce côté.

Il se réjouit de voir que le dossier de la mise à niveau de l'aéroport de Sainte-Anne-des-Monts a progressé dans les derniers mois, mais il souligne que le dossier est en chantier depuis longtemps.

La santé et l'éducation pour attirer les familles

Le préfet estime que des systèmes de santé et d'éducation forts sont essentiels pour attirer de jeunes familles en Haute-Gaspésie et revitaliser la région.

Pour ce faire, il a identifié certains enjeux majeurs, dont le recrutement d'anesthésiologistes au CISSS de la Haute-Gaspésie et la bonification de l'offre de formation professionnelle à Sainte-Anne-des-Monts.

La Haute-Gaspésie doit enfin sortir de son état de dévitalisation, tant au niveau social qu'économique et ça va prendre un engagement du prochain gouvernement. Allen Cormier, préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie

Il y a également certains dossiers qui traînent en longueur, comme le financement récurrent pour le centre Exploramer , ajoute M. Cormier.

M. Cormier souhaite par ailleurs voir la tenue d'un sommet économique et social en Haute-Gaspésie pour relancer le développement de la région.