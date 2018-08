Un texte d'Anne Marie Lecomte

Ces 104 nouveaux locaux (91 classes et 13 salles à usages multiples) équivalent à cinq écoles primaires, rien de moins. Ils ont été livrés avec permis, plans et devis, installation et mobilier compris.

« On espère ne pas vivre ça trop souvent, a déclaré la présidente de la CSDM, Catherine Harel Bourdon, car c'est exigeant pour nos équipes! En même temps, on savait à quel point c'était important pour nos écoles. »

Important puisque la CSDM doit composer avec une augmentation substantielle de sa clientèle que les seules prévisions démographiques n'auraient pu annoncer. « On ne peut pas juste planifier en fonction des naissances », explique Mme Harel Bourdon. La commission scolaire doit aussi s'ajuster en fonction des nouveaux arrivants et du développement de nouveaux quartiers résidentiels tels Griffintown ou encore Angus. Sans compter que les écoles doivent faire l'objet de mille et un travaux.

« Il faut planifier pour ne pas se retrouver en urgence dans trois, quatre ou cinq ans », fait valoir Mme Harel Bourdon.

D'où le recours aux bâtiments modulaires, qui sont un « plan B » pour la CSDM. « Notre plan A, c'est la construction [de nouvelles écoles] à long terme », dit Mme arel Bourdon.

La CSDM loue ces classes modulaires auprès des entrepreneurs. Au Québec, deux gros joueurs se partagent ce marché, Solution modulaire scolaire et AMB modulaire, des entreprises qui ont vu leur carnet de commandes doubler durant la dernière année.

Érigées selon les normes institutionnelles de construction, ces écoles préfabriquées n'ont pas de solage. « On aime bien dire que c'est temporaire parce que les fondations sont temporaires [...] », explique Patrice Bouchard de Solution modulaire scolaire. Ces modules peuvent donc être démontés et remontés ailleurs, au besoin.

En juillet dernier, voici à quoi ressemblait le chantier du bâtiment modulaire ajouté à l'école Saint-Jean-de-la-Lande de la CSDM à Montréal Photo : Radio-Canada/Anne-Louise Despatie

Une manne pour les fabricants

Au printemps dernier, Solution modulaire scolaire a reçu le mandat de concevoir et d'installer 107 de ces locaux; une demande record.

« Non, on ne l'avait pas vu venir, reconnaît Patrice Bouchard. On n'a jamais pensé qu'il pouvait en avoir autant en une seule année. » M. Bouchard estime qu'environ 250 classes modulaires ont été commandées en tout par différentes commissions scolaires cette année au Québec.

« C'est clair, c'est propre, c'est blanc. »

À l'école Marie-Favery dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, cinq classes préfabriquées ont surgi durant l'été. Leur allure a surpris Amélie Bélisle-Gravel, une enseignante de sixième année qui appréhendait de devoir enseigner dans une « roulotte un peu décrépite ».

L'enseignante Amélie Bélisle-Gravel s'installe dans une des classes préfabriquées de l'école Marie-Favery à Montréal Photo : Radio-Canada/Anne-Louise Despatie

« Tout est neuf, un avantage non négligeable », dit-elle.

C'est très propre, tout est blanc. C'est clair, beaucoup d'aération également. Ça a l'air bien conçu, mais on verra... Amélie Bélisle-Gravel, enseignante

Des écoles en expansion partout au Québec

Le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec dispose d'une enveloppe budgétaire annuelle pour financer la location de ces espaces temporaires.

« Exceptionnellement, au cours des derniers mois, le Ministère a permis l'acquisition d'unités modulaires pour les commissions scolaires de Laval, Marguerite-Bourgeoys et Kamouraska-Rivière-du-Loup dans le cadre d'un projet-pilote », a déclaré la porte-parole du ministère, Esther Chouinard.

À Laval, par exemple, la commission scolaire a acheté quatre maisons usinées – des maisons-écoles – à l'entreprise Bonneville.

Même la directrice veut y aller

Nancy Riendeau est directrice de l'école primaire Saint-Isaac-Jogues à Montréal Photo : Radio-Canada/Anne-Louise Despatie

À l'école primaire Saint-Isaac-Jogues, dans l'arrondissement montréalais d'Ahuntsic-Cartierville, les classes préfabriquées abriteront les plus grands des élèves cette année seulement. Par la suite, deux ailes seront ajoutées en permanence aux deux extrémités de l'école.

La directrice, Nancy Riendeau, est « agréablement surprise » des ajouts modulaires faits à son école de quelque 500 élèves. Les préoccupations qu'elle avait au sujet du bruit, de l'isolement des classes ainsi déplacées et du chauffage se sont estompées. En fait, les locaux temporaires sont si plaisants qu'elle songe à y déménager son bureau...

D'après un reportage d'Anne-Louise Despatie