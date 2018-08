« L’enjeu de cette élection est simple : soit nous récoltons les fruits des efforts passés, soit nous compromettons des années de travail », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse tenue au domaine Catariqui, situé dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec. « Le choix se fera entre la stabilité ou l’instabilité, entre le progrès ou le recommencement. »

Selon M. Couillard, le Québec a fait des « progrès remarquables » au cours des quatre années de son mandat à la tête du gouvernement, marquées par « un travail de fond pour restructurer les finances, recentrer l’État sur ses priorités », et « défricher de nouvelles voies d’avenir, comme la stratégie maritime ou l’intelligence artificielle ».

Grâce à ces « grands travaux qui ont solidifié les bases » du Québec, il est maintenant possible pour le Parti libéral de « faciliter la vie des Québécois et des Québécoises », a poursuivi le chef libéral, reprenant du coup le slogan de son parti.

On va faciliter la vie de tout le monde : les parents, les étudiants, les aînés, les travailleurs, les entrepreneurs. Philippe Couillard

Au cours des 39 jours de la campagne électorale, M. Couillard entend donc dévoiler une série d'engagements « concrets », qui permettront d'offrir à la population « plus de temps, plus d’argent, plus d’accès aux services, plus de façons de se déplacer et de réaliser des projets . »

« On a fait beaucoup pendant quatre ans, on veut faire encore mieux pour les quatre années à venir », a-t-il assuré, en soulignant qu'il vendra ses projets avec une équipe « expérimentée, mais également renouvelée, régénérée. »

[Nous voulons] aller dans la vie des gens, régler ces irritants, ces difficultés qui rendent parfois la vie bien compliquée et vous allez voir qu’ils peuvent être réglés de façon pas si compliquée, souvent. Philippe Couillard

Le chef libéral n'a pas fait de promesses précises d'entrée de jeu, mais a promis de ratisser large, en faisant valoir que son parti est celui de l'économie, de l'éducation - qui est « au sommet des priorités de l'État », a-t-il dit - et de la santé.

Il a notamment souligné que, contrairement aux récentes campagnes électorales où il était question de création d'emplois, il entend « beaucoup parler cette fois de la nécessité de combler les emplois disponibles ». Quelque 100 000 emplois sont vacants dans les régions, a-t-il affirmé.

Plus de détails à venir.