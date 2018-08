Il y a quelques mois, le fils de 18 ans de Neeta Kumar-Britten, une enseignante de Sydney, a reçu un diagnostic de trouble bipolaire, caractérisé par l’alternance d’épisodes d’exaltation et de dépression.

Le jeune homme a été hospitalisé au Centre Garron pour la santé mentale des enfants et des adolescents, l’âge de la majorité en Nouvelle-Écosse étant fixé à 19 ans.

Lorsqu’il a reçu son congé la semaine dernière, la famille a été informée que le jeune homme ne recevrait pas de supervision particulière de la part de l’établissement.

Publications inquiétantes sur les médias sociaux

La mère a depuis été alarmée par des publications faites par son fils sur les réseaux sociaux durant la fin de semaine, notamment une photo où on le voit poser avec une arme à feu dans un stand de tir de la région d’Halifax.

C'est un stand de tir comme celui-ci que le jeune homme aurait fréquenté. Photo : Getty Images/ajansen

Deux nuits plus tôt, son fils était dans un bar à se saouler , affirme-t-elle, tenant à la main ce qu’elle croit être des cigarettes, ou quelque chose d’autre .

C’est comme ça que les personnes se font tirer à Toronto. C’est comme ça que des têtes sont coupées dans les autocars Greyhound. C’est comme ça que ça se produit , dit la mère, en faisant référence aux fusillades survenues cet été en Ontario et à la choquante décapitation de Tim McLean, un passager d’un autocar, au Manitoba en 2008.

Son fils est dans la phase maniaque de son trouble bipolaire, juge-t-elle après avoir vu ses publications sur Internet, et elle s’inquiète de sa sécurité et de celle du public en général.

Il ne dort pas, il n’est pas sous médication, et il tient un fusil dans sa main. Dites-moi que j’exagère , lance-t-elle.

Confidentialité des patients

Neeta Kumar-Britten soutient que si son fils était majeur, elle pourrait l’inscrire à un programme d’aide aux adultes souffrant de problèmes de santé mentale dans sa communauté, au Cap-Breton.

Son fils a été hospitalisé à Halifax, dit-elle, car les services que son état requiert ne sont pas disponibles au Cap-Breton pour les adolescents. Il a déjà fait trois séjours à l’hôpital IWK, et des médicaments lui ont été prescrits.

Le fils de Mme Kumar-Britten a le droit de refuser que l’hôpital ne dévoile à ses parents les détails sur son état de santé et ses traitements, en raison de son âge. La mère explique donc qu’il est difficile pour elle de savoir ce qui se passe avec son fils, d’autant plus qu’il ne répond qu’occasionnellement aux appels et aux messages textes.

Elle affirme que son fils a été intercepté par des policiers mardi dernier. Ceux-ci ont agi en vertu de la Loi sur le traitement psychiatrique involontaire, une loi provinciale qui leur permet d’intervenir auprès des personnes qui sont en détresse, ou dont l’état mental pose un danger pour eux-mêmes ou autrui.

Le fils de Mme Kumar-Britten devait arriver à Halifax mercredi matin. J’ai téléphoné neuf fois depuis , dit la mère. Ils ne m’ont rien dit au sujet de mon fils, de sa santé, de sa sécurité, de son plan de traitement, de son congé [de l’hôpital], ou même s’il était ou non là-bas.

À l'hôpital IWK d'Halifax, le Centre Garron est spécialisé en santé mental et héberge des jeunes de moins de 19 ans. Photo : Radio-Canada/CBC

Le docteur Scott Theriault, directeur clinique de la santé mentale pour la zone centrale desservie par la Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse, explique que le personnel médical est tenu de respecter les lois sur la vie privée et la confidentialité des patients.

Lorsqu’il a été décidé qu’une personne est en mesure de prendre ce genre de décisions, même si elle prend une décision qui n’est pas la meilleure pour elle, par exemple de ne pas inclure les membres de sa famille, elle a le droit d’agir ainsi , résume le docteur Theriault.

Peut-être perdu ou désorienté

Ils ont mis à la rue un garçon de 18 ans qui est malade, qui a été jugé très malade par son psychiatre , clame Neeta Kumar-Britten. Elle ne comprend pas pourquoi on a laissé son fils sortir de l’hôpital sans s’assurer que quelqu’un viendrait le chercher pour le ramener à la maison.

Elle pense que son fils, en raison de son état, ne sait pas comment rentrer au Cap-Breton.

Il n’est donc pas encore arrivé à la maison, et nous ne savons pas où il est. Neeta Kumar-Britten

Il ne sait pas ce qu’il fait d’un moment à l’autre et ne sait pas où aller , insiste la mère. Il ne sait même pas où trouver une gare d’autocars.

En attendant d’avoir des nouvelles de son fils, Mme Kumar-Britten aimerait qu’il ait accès sans plus attendre aux services offerts aux adultes au Cap-Breton, même s’il n’est pas majeur. Il aura 19 ans le printemps prochain.

D’ici là, croit la mère, le même scénario se reproduira, où il entrera à l’hôpital pour en ressortir peu après, comme c’est déjà arrivé plusieurs fois.

Avec les informations de Tom Ayers, CBC