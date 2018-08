Un texte de Laurence Gallant, d’après les informations d’Isabelle Damphousse

Au cours des 39 prochains jours, les candidats des différents partis politiques tenteront de convaincre la population de les appuyer, en vue des élections québécoises du 1er octobre.

L'environnement, l'économie, les soins de santé, la main-d'œuvre et l'amélioration du réseau routier font partie des préoccupations des électeurs interrogés :

Qu’ils fassent quelque chose de concret, quelque chose qui amène des emplois en région et de la main-d’œuvre adéquate! Une citoyenne

Qu’on améliore les routes. C’est du concret pis c’est tout le temps. Dans la région comme ailleurs. Un citoyen

La reconnaissance des régions. On est carrément oubliés, et ce n’est pas seulement au niveau de l’emploi… Dans le domaine de la santé, surtout! Un citoyen

Vue de l'angle municipal

Ces enjeux préoccupent également les élus de l’ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent.

À Rivière-du-Loup, par exemple, la mairesse Sylvie Vignet souhaite plus d’écoute de la part des députés provinciaux.

On n’est pas écoutés, nous, on amène des possibilités de solutions, mais on n’est pas écoutés. Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup

Sylvie Vignet souhaite aussi que le ministère de l'Environnement délivre les certificats d'autorisation environnementale plus rapidement, et que le gouvernement soit plus proactif pour résoudre la pénurie de main-d’œuvre.

Elle aimerait également que le gouvernement du Québec assouplisse ses règles de subvention pour les travaux d’infrastructure : elle déplore que les règles de financement ne tiennent pas compte du dénivelé des routes, alors qu’à Rivière-du-Loup, des coûts supplémentaires sont engendrés par le nombre élevé de côtes.

Plus à l'est, le maire de Rimouski, Marc Parent, s'attend à ce que les chefs des quatre principaux partis politiques respectent leur engagement de transférer un point de taxe de vente du Québec, la TVQ, aux municipalités. Le chef du PLQ, Philippe Couillard, s'est engagé à un tel transfert, ce printemps.

Selon Marc Parent, la popularité de la vente en ligne a fait disparaître de nombreux commerces. Cette réalité engendre des pertes de revenus pour les municipalités.

L'enveloppe commerciale diminue dans les municipalités et on se doit de se mettre à jour et ça, c'est un des éléments qui est très important également. Marc Parent, maire de Rimouski

Le maire de Rimouski demande aussi aux candidats de s'engager pour le prolongement de l'autoroute 20, pour l'industrie éolienne, pour la décentralisation de la fonction publique en région, pour la création de la faculté de médecine à Rimouski et pour l'amélioration du transport en commun.

Par ailleurs, les élus de la Mitis ont trois attentes envers les candidats. Ils souhaitent d’abord plus de souplesse et de soutien de la part du gouvernement dans le dossier de l'érosion des berges.

Ils demandent également que les télécommunications soient améliorées sur leur territoire et de faciliter l'accès à internet haute vitesse et à la téléphonie cellulaire.

Enfin, les élus croient que le gouvernement pourrait améliorer le processus administratif à la Commission de protection du territoire agricole du Québec.

Selon le préfet de la MRC de la Mitis, Bruno Paradis, c'est deux poids, deux mesures à la Commission du territoire agricole : il indique qu'il est plus facile de demander une modification de zonage agricole dans les grands centres pour le développement de quartiers résidentiels qu'il ne l'est dans les municipalités.

On s'aperçoit qu'il a beaucoup de petites communautés où c'est très difficile de dézoner un simple terrain pour permettre par exemple à de jeunes familles de se faire bâtir sur une terre agricole ou de se bâtir à l'intérieur d'un village , explique le préfet de la MRC de Mitis.

À long terme, ça vient fragiliser tous les services. On perd deux familles, c'est l'école qui ferme, par la suite ça peut amener un dépanneur à fermer. C'est les services qui quittent un village. Tranquillement, c'est un village qui se meurt à ce moment-là. Bruno Paradis, préfet de la MRC de la Mitis

Au total dans la province, près de 6,1 millions d'électeurs auront à choisir à qui ils voudront confier les rênes du pouvoir le 1er octobre.