Un texte de François Messier

Interrogé par les journalistes à son arrivée au Conseil des ministres jeudi matin, tout juste avant le déclanchement de la campagne électorale, le député de La Pinière a refusé de réitérer clairement qu’il aimerait occuper le poste pour un autre mandat.

En entrevue à La Presse, il y a quelques jours, M. Barrette disait pourtant sans détour qu’il « souhaite revenir à la Santé ».

« Il y aura des annonces qui seront faites demain, je n’ai pas de commentaires à faire là-dessus », a-t-il plutôt fait valoir lorsque relancé à ce sujet, en faisant référence à la conférence de presse qui officialisera la candidature de Mme Bourdon.

« Moi, j’ai dit à plusieurs reprises que je venais en politique pour changer des choses en santé. Je ne vais pas changer ma position là-dessus », a-t-il rapidement ajouté.

Pressé de questions, Gaétan Barrette s'est cependant borné à dire qu'il reviendrait à son chef Philippe Couillard de prendre ces décisions.

J’ai toujours dit la même chose. Il y a des prérogatives qui appartiennent au premier ministre. Je ne vais pas changer d’idée là-dessus. On va où on est envoyé. Gaétan Barrette

M. Barrette a cependant convenu que quelqu’un d’autre que lui pourrait diriger le ministère qui détient la plus grande part du budget de la province.

« La réponse, c’est oui. […] Je l’ai toujours dit qu’il était essentiel en santé que la personne qui soit à la tête [du ministère] ait une compréhension approfondie du système de santé. »

« Dépendamment de la façon dont ça va finir cette histoire-là, parce qu’il y aura une annonce demain, moi je fais partie d’une équipe, et on va travailler en équipe, comme on l’a toujours fait », a-t-il encore dit un peu plus tard.

Je l'ai dit publiquement par le passé. J'ai participé à des approches pour la recruter [Ginette Bourdon]. Alors je ne vais certainement pas approcher quelqu'un d'incompétent. Gaétan Barrette

Relancé une dernière fois sur sa volonté de relever de nouveaux défis, M. Barrette a campé sur ses positions. « Je vous répondrai avec le sourire que j’accepterai les fonctions qu’on me donnera. »

M. Barrette n'a pas pu dire si Mme Bourdon avait exigé de devenir ministre de la Santé avant de confirmer sa candidature pour le PLQ, comme elle l'aurait fait auprès de la Coalition avenir Québec.

Il a toutefois dit croire qu'elle avait refusé de se lancer aux côtés de François Legault parce que le programme du parti est « nocif » pour le système de santé.

Des attaques contre François Legault

Le député libéral a par ailleurs profité de l'occasion pour décocher ses premières flèches de la campagne, en critiquant l'idée du chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, de confier le ministère de la Santé à un « gestionnaire d'expérience », peu importe qu'il soit issu du secteur public ou privé.

Selon lui, en faisant cette déclaration, M. Legault a « littéralement répudié ses deux candidats » potentiels pour le poste, soit le Dr Lionel Carmant et le porte-parole du parti en matière de Santé, François Paradis.

« Est-ce que ça veut dire que le prochain ministre de la Santé va être Youri Chasin? », a-t-il lâché, en référence à cet ancien directeur de la recherche à l'Institut économique de Montréal (IEDM), voué à la promotion du libre marché, qui défendra les couleurs de la CAQ dans Saint-Jérôme.

Selon lui, confier le ministère à un gestionnaire privé serait une catastrophe.

« En connaissez-vous beaucoup des gestionnaires privés qui ont une connaissance approfondie du système de santé aujourd’hui? [...] Il y en a eu un dans l’histoire du Québec, c’est François Legault, et rappelons-nous, la crise des urgences qu’il y avait à l’époque, c’était la pire de l’histoire du Québec », a-t-il argué.