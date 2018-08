Le campement, qui compte maintenant une quinzaine de tipis, est installé en face du palais législatif, à Regina, depuis le mois de février. Ses membres veulent dénoncer les injustices dont sont victimes les jeunes autochtones ainsi que la surreprésentation des Autochtones dans le système carcéral canadien.

Deux actions en justice abordées jeudi

Les manifestants ont déposé une action en justice le 16 juillet, en affirmant que le gouvernement a limité leur liberté d'expression quand la police de Regina a arrêté six membres du camp. Ils remettent en question la constitutionnalité de ces arrestations et demandent aux tribunaux de protéger leur manifestation en vertu de la Charte des droits et libertés.

Le 17 juillet, le gouvernement de la Saskatchewan a également soumis une action en justice contre les membres du camp et le Service de police de Regina. Selon les documents déposés en cour, le gouvernement de la Saskatchewan et la Commission de la capitale provinciale demandent au tribunal d'ordonner aux manifestants « de quitter et de cesser d'occuper la terre » ainsi que « de se conformer aux règlements du centre Wascana ».

Le gouvernement demande aussi que toutes les ordonnances « soient adressées au chef du Service de police de Regina ».

Selon les documents, « à ce jour, le Service de police de Regina n'a pris aucune mesure d'exécution » à la suite d'une plainte formulée par la Commission de la capitale provinciale.

Un pow-wow pour maintenir le courage

Des dizaines de danseurs de tout âge ont participé au pow-wow. Photo : Radio-Canada/Miriane Demers-Lemay

Mercredi soir, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées sur le site du campement pour assister à un pow-wow organisé par ses membres. Des dizaines de danseurs ont arboré des costumes traditionnels au rythme des tambours et des chants de leurs pairs.

Les marches d'ouverture et de fermeture du pow-wow ont été dirigées par les manifestants du camp. Ils ont pris brièvement la parole durant l'évènement, expliquant qu’ils espéraient, avec ce pow-wow, amasser des forces et avoir du plaisir avant d'aller en Cour.