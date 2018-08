Deux fillettes de 5 et 9 ans avaient été atteintes par balles mais leur vie n'avait jamais été mise en danger.

Tarrick Rhoden doit comparaître jeudi au palais de justice du centre-ville pour faire face à 12 accusations de tentative de meurtre, de voies de fait graves et de conspiration dans le but de commettre un crime.

L'individu de 23 ans a été arrêté mercredi soir par la police provinciale de l'Ontario dans les Kawarthas.

Un premier suspect de 21 ans, Sheldon Eriya, de Markham, avait déjà été appréhendé pour les mêmes accusations.

À lire aussi : Deux petites soeurs blessées par balle au terrain de jeu

La police est à la recherche d'un dernier suspect, T'Quan Robertson, 23 ans, de Toronto également.

Un mandat pancanadien avait été émis après la fusillade pour retrouver Tarrick Rhoden et T'Quan Robertson, tous deux âgés de 23 ans, et les inculper pour tentative de meurtre et complot en vue de commettre un meurtre.

Un quatrième homme, Vern McPhail, 59 ans, de Brampton, est accusé de complicité après les faits relativement à cette affaire ; il doit comparaître également jeudi, mais au tribunal de Scarborough.