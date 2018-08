Le taux de vaccination est élevé dans la province, indique la médecin hygiéniste en chef adjointe, la docteure Gaynor Watson-Creed. On constate que le taux d’immunisation, depuis une dizaine d’années, est plutôt stable autour de 90 % , dit-elle.

Le calendrier de vaccination en Nouvelle-Écosse recommande une deuxième dose du vaccin contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et la varicelle entre l’âge de 18 mois et six ans.

Les élèves de septième année reçoivent le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH), le vaccin contre l’hépatite B, celui contre la diphtérie et la coqueluche acellulaire et les vaccins quadrivalents contre le méningocoque, généralement à l’école.

Preuve d’immunisation

Deux provinces canadiennes demandent une preuve de vaccination pour les enfants fréquentant l’école : le Nouveau-Brunswick et l’Ontario. En Ontario, les parents qui demandent que leur enfant ne soit pas vacciné à l’école doivent suivre une session d’information sur la sécurité des vaccins.

Gaynor Watson-Creed indique que la Nouvelle-Écosse n’a pas l’intention de suivre cette voie. Une étude de Statistique Canada, en 2015, montrait que la grande majorité des parents et des tuteurs estimaient que les vaccins sont sécuritaires, efficaces et importants pour la santé de leur enfant.

Conséquences graves

L’Organisation mondiale de la santé rapporte plus de 41 000 cas de rougeole en Europe dans la première moitié de 2018. Au moins 37 personnes en sont mortes.

La docteure Gaynor Watson-Creed indique que le refus de la vaccination peut avoir des conséquences graves. Photo : Radio-Canada/CBC/Stephanie van Kampen

La vaccination n’est pas obligatoire en Nouvelle-Écosse, mais la docteure Watson-Creed rappelle que le refus de l’immunisation peut avoir de graves conséquences.