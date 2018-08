Le conseiller Dave Woods quitte le parti, Surrey First, après avoir appris dans les médias que le candidat à la mairie, Tom Gill, partage l’appel lancé par les villes de Montréal et Toronto d’interdire les armes d’assaut et de poing.

« Il n’a jamais discuté de cette position avant d’en parler aux médias », affirme Dave Woods. « À mon avis, c’est une position importante dans une plateforme ».

Honnêtement, je ne voterais pour aucun maire qui soutient cette position Dave Woods, conseiller de Surrey

Dave Woods est également outré de ne pas avoir été consulté sur une question pour laquelle il a une expertise, puisqu’il est un ancien policier à la retraite qui a cumulé 40 ans d’expérience.

Il affirme que des citoyens respectueux des lois détiennent ce genre d’arme. À son avis, il serait également impossible de faire respecter une telle interdiction si elle entrait en vigueur.

Des actions « courageuses »

Pour sa part, Tom Gill soutient que Surrey fait face à de nombreuses fusillades et doit affronter la violence des gangs de rue. L’interdiction des armes d’assaut et de poing doit être abordée, selon lui.

« Il y a un grand problème dans cette ville quand vient le temps de parler d’armes de poing », dit-il. « Je crois que nous devons prendre des mesures courageuses ».

Tom Gill croit qu’un nombre de plus en plus important d’armes entrent illégalement au pays et avance qu’un « changement de culture » doit s’opérer dans la manière dont le crime est combattu.

Il cite l’exemple de l’Australie qui a passé des lois strictes sur la possession des armes à feu dans les années 1990.

Selon une étude de l’Université de Sydney, ces lois ont mené au « déclin rapide » de morts intentionnelles par une arme à feu.

Dave Wood dit qu’il se présente toujours pour les élections municipales du 20 octobre, mais qu’il ignore si ce sera sous une autre bannière ou comme indépendant.

Selon des informations de Jesse Johnston, CBC News