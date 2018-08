Un texte de Denis-Michel Thibeault

« Je sais que la province veut qu’on gère ça un peu comme une entreprise », soutient le propriétaire de restaurant et ancien propriétaire de terrain de golf.

Il ajoute que son but sera de faire en sorte que le CCFM limite les déficits et génère des revenus.

« Il faut équilibrer le budget. Un peu comme au Village de Saint-Pierre-Jolys, quand j’étais maire. Le budget est très important dans la manière dont on voit les dépenses et les revenus », ajoute-t-il.