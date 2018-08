En entrevue à Gravel le matin, sur les ondes d'ICI Première, le lieutenant politique conservateur du Québec et député de Richmond-Arthabaska, Alain Rayes, a renouvelé les appels à l'unité à l'intention de M. Bernier.

Le député de Beauce multiplie depuis plusieurs semaines les déclarations incendiaires sur Twitter, s'en prenant à la fois au « multiculturalisme radical » du gouvernement Trudeau et au leadership du chef conservateur Andrew Scheer, qui a gagné contre lui par une faible majorité de voix au 13e tour de scrutin de la plus récente campagne à la chefferie du parti.

Selon M. Rayes, il n'y a pas eu d'échanges, ces derniers jours, entre les caciques du parti et le député Bernier. « Nous sommes un peu comme vous, les médias, nous suivons tout cela par Twitter », a-t-il confié.

Le lieutenant politique pour le Québec n'a pas non plus voulu se prononcer sur une rumeur voulant que M. Bernier quitte prochainement le caucus conservateur.

« Nous avons dit à Maxime, par tous les moyens disponibles, qu'il avait été élu sous la bannière conservatrice, que nous n'avions aucun problème à travailler avec lui; ce que l'on souhaite, cependant, c'est de travailler en équipe », a affirmé M. Rayes.

Maxime Bernier a peu après fait savoir qu'il fera une déclaration au Parlement vers 13 h aujourd'hui.

Les libéraux critiquent

Les déchirements publics au sein du Parti conservateur ont fait la joie des libéraux fédéraux, et le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le parti de M. Scheer n'avait pas beaucoup changé depuis l'ex-chef Stephen Harper, et que les troupes conservatrices adoptaient toujours des positions anti-immigration.

Comme l'indique M. Rayes, les débats sont les bienvenus chez les conservateurs. Du moment que ces débats se déroulent « au sein des instances appropriées du parti ».

Le lieutenant politique québécois du PCC refuse toutefois d'indiquer si Maxime Bernier se doit de quitter la formation. « Une chose est sûre, il doit prendre une décision; je pense que cette décision lui appartient », a-t-il dit, avant de rappeler que les instances dirigeantes ne peuvent pas imposer que M. Bernier soit exclu, mais plutôt attendre une éventuelle demande en ce sens de la part du caucus.

La question de la différence entre les positions conservatrices sur l'immigration et celles de Maxime Bernier a d'ailleurs ressurgi, mercredi, lorsque la porte-parole en matière d'immigration Michelle Rempel et le député québécois Gérard Deltell ont annoncé une tournée pancanadienne, à l'automne, pour sonder les Canadiens et présenter les positions du parti dans ce dossier.

Les deux députés ont également profité de leur conférence de presse pour réclamer des changements aux politiques canadiennes en matière d'immigration, des changements qui rappellent d'ailleurs les critiques présentées par M. Bernier.

Ce dernier a d'ailleurs publié un tweet vitriolique, à la suite de l'annonce, où il a dénoncé le double discours de ses collègues conservateurs.

Le congrès conservateur se déroule jusqu'à samedi.