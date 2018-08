« Les problèmes liés au service de paye actuel sont totalement inacceptables, et le gouvernement canadien s'engage à corriger la situation pour ses employés », a fait savoir le SCT dans un communiqué.

Le SCT espère avoir un prototype fonctionnel en 2019, mais l'année de la mise en oeuvre sera déterminée à l'issue du processus. On ne sait pas encore par exemple s'il y aura un ou plusieurs systèmes.

Il s'agit d'une première pour le SCT qui reprend la main sur ce dossier controversé, alors que Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) en était responsable jusque là.

Tout le processus sera supervisé par le SCT, spécifiquement sous Alex Benay, dirigeant principal de l'information au gouvernement du Canada.

La gestion du ministère dans ce dossier a souvent fait l'objet de critiques virulentes de la part de divers syndicats de la fonction publique canadienne.

Le budget fédéral de 2018 prévoyait 16 millions de dollars pour financer une phase d'exploration qui permettait aux représentants du gouvernement de discuter avec les entreprises intéressées à décrocher le contrat afin de concevoir un meilleur système de paie et de ressources humaines pour les employés fédéraux.

Une demande des syndicats et une recommandation du Sénat

Au moins 17 syndicats représentant plus de 225 000 fonctionnaires, dont l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) ont demandé la création d'un nouveau système de paye pour remplacer Phénix.

Le mois dernier, le rapport du Sénat sur l'échec du système de paye recommandait au gouvernement d'examiner « si d’autres solutions conviendraient mieux aux ministères présentant des besoins complexes au chapitre de la rémunération, plutôt qu’un système de paye centralisé » et d'« expliquer au Parlement les options envisagées pour remplacer Phénix, leurs coûts et les mesures prévues afin de ne pas reproduire les ratés de Phénix. »

« Sa mise en œuvre précipitée et sa défaillance ont entraîné des erreurs dans la paye d’environ 152 000 fonctionnaires, coûtant ainsi près de 1 milliard de dollars aux contribuables canadiens, et on s’attend à ce que ces coûts passent au-delà de 2 milliards de dollars d’ici 2023 », avait alors commenté le sénateur du Nouveau-Brunswick, Percy Mockler.

Le rapport estimait à quelque 2,2 milliards de dollars le montant des dépenses imprévues que le gouvernement devait assurer, au lieu d’économiser 70 millions de dollars par an grâce à la centralisation des opérations de la paye.