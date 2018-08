Ces taxes chinoises de 25 % représentent le montant équivalent des produits chinois ciblés par l’administration de Donald Trump, précise l'agence étatique Chine nouvelle.

Elles sont entrées en vigueur tout juste quelques minutes après l'imposition par Washington de ces nouveaux droits de douane, selon les autorités chinoises.

De son côté, l'administration américaine des douanes et de la protection des frontières indique sur son site internet que les nouveaux droits visent 279 catégories de produits importés de Chine.

Ces nouvelles mesures par les deux parties portent à 50 milliards de dollars la valeur des importations de chacun des deux pays soumises aux droits de douane depuis le début de juillet. De nouvelles taxations sont en préparation.

Pékin en appelle à l'OMC

La Chine a annoncé du même coup son intention de saisir l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

« La Chine s'oppose résolument à cela et continuera à prendre les contre-mesures nécessaires », indique un bref communiqué.

« Dans le même temps, pour protéger le libre-échange et les systèmes multilatéraux, et défendre ses propres intérêts légitimes, la Chine intentera une action concernant ces mesures tarifaires dans le cadre du mécanisme de règlement des différends de l'OMC », peut-on y lire.

Washington tient cette semaine des auditions sur une liste prévisionnelle de produits chinois supplémentaires à taxer. La valeur de la marchandise figurant sur cette liste est de 200 milliards de dollars.

Ces droits de douane réciproques surviennent alors que des délégations de Washington et de Pékin en sont à leur deuxième jour de négociations, soit les premières discussions officielles depuis une rencontre entre le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross et le conseiller économique chinois Liu He, en juin à Pékin.