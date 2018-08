Un texte de Joane Bérubé



D'après les données les plus récentes de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), sur près de 8,4 millions de Québécois, un peu moins de la moitié (43,7 %) vit dans une municipalité de moins de 50 000 habitants. De ce pourcentage, 1,3 million d'entre eux habitent une municipalité de moins de 5000 habitants, soit environ un Québécois sur six.

Régions périphériques, régions éloignées, régions-ressources, régions rurales : même si les réalités économiques des régions du Québec sont assez diversifiées les unes des autres, de grands enjeux communs sont au cœur de leur développement.

La gouvernance locale, l’occupation du territoire, l’environnement, le transport, les communications, l’agriculture, l’exploitation et la transformation des ressources font partie des principales préoccupations liées à l’emploi, mais aussi à la qualité de vie des citoyens.

De la Côte-Nord à l'Estrie, les défis à relever diffèrent. Même si certaines mesures proposées se ressemblent, chaque parti propose vraiment une vision différente du développement régional.

Parti libéral du Québec

Selon la ministre de l’Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, au Parti libéral, le développement régional passe par une connaissance de la réalité des régions, ce qui permet de donner une impulsion à certains secteurs prometteurs.

La députée sortante et candidate libérale de Saint-Henri-Sainte-Anne donne l’exemple de l’éolien. « De quelle manière on est capable de soutenir le développement éolien avec des projets qui ont du sens pour le Québec et la région également. »

Un second mandat d’un gouvernement libéral permettrait, selon Mme Anglade, de mettre en place un plan pour une plus grande ouverture face à l’immigration. Il faut que chacune des régions soit capable d’améliorer sa capacité d’accueil, d’avoir plus de ressources. Il y a tout un travail à faire , relève celle qui voit dans la pénurie de main-d’œuvre une entrave à la croissance économique des régions.

La ministre responsable de la Stratégie numérique estime par ailleurs que la vitalité des régions passe aussi par le numérique et l’accès au cellulaire.

Un prochain gouvernement libéral poursuivra, dit-elle, le travail entamé par Québec branché. Quant à la question de la téléphonie cellulaire, sans s’avancer sur de futures politiques, la ministre Anglade réfère au récent investissement de plus de 5 millions de dollars au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour brancher onze municipalités et les routes 169 et 155. C’est un peu le ton qu’on veut donner , dit-elle.

Responsable du développement économique, c’est sous cette perspective que la ministre aborde la question de l’agriculture et de l'exportation des produits alimentaires. Il y a une volonté claire de continuer dans le volet agroalimentaire, parce que c’est le premier secteur manufacturier en importance , souligne-t-elle.

Le PLQ a aussi une volonté de lier, dans un prochain mandat, innovation et environnement. Quand on va parler de politique d’innovation, il va nécessairement y avoir un volet environnemental , soutient-elle.

Dominique Anglade rappelle qu’elle a lancé, il y a moins de deux semaines, son plan de déploiement des technologies vertes 2018-2023, ce qui se traduira par des entreprises plus vertes dans toutes les régions du Québec.

Quant à la gouvernance locale, le PLQ valorise la concertation régionale, entre autres, par l’intermédiaire de structures comme les pôles d’innovation. Cette structure, explique la ministre, oblige à la concertation. Il faut que toute la région s’entende sur la manière dont elle veut fonctionner pour obtenir le financement. Ça force la concertation sur le développement économique , précise-t-elle.

Les libéraux jonglent aussi avec une certaine décentralisation de l’appareil gouvernemental. Dominique Anglade donne l’exemple des Îles-de-la-Madeleine où un fonctionnaire est maintenant en lien avec tous les ministères pour que leurs interventions aux Îles soient adaptées. Vous allez voir différentes initiatives, mais qui sont adaptées à chaque milieu , promet Mme Anglade.

Coalition avenir Québec

Pour André Lamontagne, député sortant et candidat de la Coalition avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Johnson, développer les régions, c’est accompagner le milieu pour « écumer » tous les projets possibles, voir avec eux comment rendre ces projets viables et les développer.

Tant pour le développement de la deuxième et troisième transformation ou de celles du développement touristique, la CAQ mise sur le développement de l’entrepreneuriat. On veut créer, explique M. Lamontagne, une effervescence de différents projets qui se mettront en marche et vont se réaliser. Ce à quoi on s’engage, c’est quand un projet est identifié, de lui donner toutes les chances pour qu’il puisse lever.

Cette approche guide l’ensemble des actions et politiques qu’entend mettre en action la Coalition avenir Québec dans les régions si elle forme le prochain gouvernement.

À cet égard, la CAQ souhaite qu’Investissement Québec soit plus présent dans les régions. On veut qu’il soit vraiment très proactif, qu’une partie plus importante des ressources fasse de la prospection sur le terrain et vraiment déclencher des projets et les accompagner , précise M. Lamontagne.

La CAQ entend par ailleurs redonner le pouvoir de décision aux régions. Plus on est proche du milieu, plus on a de chances d’avoir la bonne connaissance et la bonne réalité. On faisait le pari de remettre ça entre les mains des gens qui sont les plus près des situations. On pense que c’est la meilleure façon d’être plus efficace, mais de répondre adéquatement aux besoins des gens , juge André Lamontagne.

Sur le plan du transport régional, la CAQ promet un système de transport efficace dans toutes les régions du Québec, notamment en milieu rural. André Lamontagne estime par contre qu’il s’agit d’un dossier difficile et complexe surtout en milieu où la densité de population est faible.

Les nouvelles technologies pourraient venir suppléer à certains problèmes de transport, croit le député sortant de Johnson.

Son parti s’engage d’ailleurs à fixer une échéance pour le branchement de l’ensemble du territoire du Québec à Internet à haute vitesse et à soutenir ce développement.

Tant qu’on accepte que des citoyens et des entreprises n’aient pas accès à cette technologie-là, ça devient des citoyens de seconde classe. Nous, ce n’est pas quelque chose qu’on veut tolérer bien longtemps.

Le porte-parole de la CAQ souhaite aussi que les Centres collégiaux de transfert technologique jouent un rôle plus actif auprès des entreprises, que leurs services soient davantage utilisés.

Un gouvernement de la CAQ reverra le financement des cégeps basé sur la fréquentation ce qui, dans certaines régions moins populeuses, met en péril le maintien de programmes de formation , souligne André Lamontagne.

Parti québécois

La politique de développement régional du Parti québécois (PQ) repose sur trois axes : vivre en région, travailler en région et décider en région, selon Martin Ouellet, député sortant et candidat dans la circonscription de René-Lévesque.



Un des premiers gestes que Jean-François Lisée va poser après le 1er d’octobre, c’est ce qu’il a appelé le "cran d’arrêt, donc annuler toute centralisation. Toutes les organisations qui sont en train de centraliser des postes à Montréal, à Québec ou peu importe et les sortir les régions, on arrête ça!

Le candidat souligne qu’il s’agit d’emplois économiquement importants pour les régions, mais pas seulement. Lorsque le fonctionnaire doit apprécier ou non la qualité d’une demande, la meilleure façon de le faire est de vivre sur le territoire , estime le candidat.

M. Ouellet donne l’exemple de la santé et prône, en ce sens, une plus grande autonomie des centres hospitaliers. On revient à des directions "terrain" , dit-il.

Les structures locales de gouvernance, mises en place par les municipalités pour remplacer les Conférences régionales des élus, seraient reconnues et appelées à gérer elles-mêmes les budgets de développement, comme le Fonds d’aide au rayonnement des régions. Le PQ souhaite aussi revoir le pacte fiscal avec les municipalités.

S’il était élu, le parti créerait, dans chaque région, des postes de sous-ministres responsables du développement économique du territoire. Ces hauts-fonctionnaires se rapporteraient directement au premier ministre.

Un gouvernement du PQ aurait aussi recours à Investissement Québec pour accompagner les entrepreneurs régionaux. On veut que les agents soient présents dans toutes les régions du Québec, de s’assurer d’avoir des programmes flexibles qui, dans certains cas, donnent un coup de main pour la relève familiale , explique-t-il.

La démographie et la vitalité des territoires passe, au PQ, par une amélioration des services de transport inter et intra régional. La téléphonie cellulaire et le branchement à Internet haute vitesse sur l’ensemble du territoire font partie d'un chantier que le PQ veut aussi compléter rapidement.

L’accès à la téléphonie cellulaire est devenu une question de sécurité, soutient le député de la grande circonscription de René-Lévesque, qui comprend mal comment Ottawa a pu brancher si rapidement la région de Charlevoix pour le G7, mais reste sans plan pour les autres régions.

En agriculture, le Parti québécois entend poursuivre le travail amorcé en 2014 sur le développement d’une souveraineté alimentaire et mettre en place les mesures pour soutenir une agriculture familiale de proximité, tout en favorisant l’achat local et régional.

En environnement, Martin Ouellet indique que son parti redonnera aux instances municipales la juridiction sur la protection de leurs sources d’eau potable.

Son parti veut aussi simplifier et assouplir les relations entre les milieux régionaux et le ministère de l’Environnement, sans pour autant abdiquer son mandat de protection. Il faut que le ministère soit plus un accompagnateur qu'un contrôleur , fait-il valoir.

Québec solidaire

Si le terme « région » ne figure dans aucun des titres des 11 chapitres du programme de Québec solidaire (QS), il ne faut surtout pas y voir un manque d’intérêt, relève le candidat dans la circonscription de Nelligan, Simon Tremblay-Pépin.

« C’est une préoccupation qui est transversale dans notre programme. On a un souci à plusieurs égards parce que ça traverse tellement de thèmes! On a besoin d’une réflexion sur les régions dans chacun de ces thèmes-là. »

D’après M Tremblay-Pépin, si son parti remportait les élections du 1er octobre, il lui faudrait d’abord réparer les erreurs libérales, puis développer de nouveaux secteurs économiques prometteurs pour les régions. Au Québec, on n’a jamais eu un plan concerté de développement économique. On veut ramener plus de planification, plus de capacité de voir loin dans le développement régional , soutient-il.

Québec solidaire mise donc sur la gouvernance locale. Il faut que les gens concernés dans les régions puissent participer à ce développement économique , indique Simon Tremblay-Pépin.

Cette décentralisation irait avec les sommes nécessaires pour la soutenir, poursuit-il. « On n’a pas choisi par le passé d’investir dans nos régions, d’investir dans leurs secteurs de développement économique comme on aurait dû le faire. »

L’environnement, la transition énergique et écologique étant au cœur du programme de Québec solidaire, Simon Tremblay-Pépin explique que son parti y voit aussi des occasions d’emplois et de développement pour les régions.

Le candidat souligne que le plan de transition économique et énergétique de QS qui sera présenté durant la campagne comporte notamment un large volet sur les transports où les régions seront directement interpellées. On peut tous constater à quel point l’échec est retentissant du côté du transport collectif interrégional au Québec. Nous aurons des propositions là-dessus.

De même, le jumelage du développement des ressources minières ou forestières avec les préoccupations environnementales peut aussi être une source d’innovation pour QS

Il y a certains secteurs stratégiques dans le secteur minier qu’il va falloir penser à développer de façon intelligente et responsable au niveau écologique, explique M. Tremblay-Pépin. Mais aussi le secteur forestier, où il va falloir se permettre une utilisation de la ressource plus intelligente, du côté de la deuxième, troisième transformation, tout le monde le dit, mais aussi du côté de la biomasse et de son utilisation.

