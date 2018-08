Un texte de Dereck Doherty

Ils étaient une soixantaine de citoyens touchés de près ou de loin par les refoulements d'égout à s'être rassemblés dans une salle de réunion du Centre de services du secteur d'Aylmer.

Pour certains, cette rencontre était un soulagement. On vit ce problème-là depuis 1996 pour certains, des inondations à répétition, quatre, cinq fois. Finalement la Ville prend le temps de venir nous rencontrer , a dit Carmen Thibault, une résidente du secteur qui a lancé un groupe pour mobiliser ses voisins.

Elle est sortie satisfaite de la rencontre, mais a affirmé que son groupe allait continuer d’être mobilisé à chercher des réponses. On veut qu’au prochain budget ça soit là – que la résolution soit déposée puis qu’on ait un plan d’action mis en place le plus vite possible , a-t-elle fait valoir.

Clive Kamichaitis, qui habite le secteur depuis trois ans, est lui aussi sorti satisfait de la rencontre. Le maire a écouté. C’est bon signe , a-t-il dit.

Il a toutefois demandé à ce qu’une étude soit faite à court terme pour arriver à un plan d’action qui permettra d’en arriver à une solution à long terme. Moi, je serais plus content d’avoir un plan qui est bon, qui va être fait en quatre ans que deux ou trois band-aid qui vont être faits en deux ans , a lancé M. Kamichaitis, un ingénieur pour le gouvernement fédéral.

Une soixantaine de résidents ont fait part de leurs doléances au maire de Gatineau. Photo : Radio-Canada/Dereck Doherty

Pour sa part, le maire Pedneaud-Jobin a écouté les citoyens, prenant des notes pendant les interventions. Il a assuré que des mesures concrètes allaient être prises par la Ville à court, moyen et long terme afin de régler le problème.

De son côté, la conseillère Audrey Bureau a dit comprendre la frustration de ses concitoyens.

Je comprends que ça a des conséquences humaines et financières. Je veux leur donner des réponses. Je trouve qu’on est rendus là et que ça aurait dû être fait depuis longtemps , a-t-elle soutenu.

Pluies pas si exceptionnelles

Des citoyens ont dénoncé le fait que la Ville refuse parfois de dédommager les résidents en disant qu’il s’agit de pluies « exceptionnelles ».

La Ville nous dit que c’est un ‘’acte de Dieu’’ , a lancé une citoyenne, expliquant pourquoi la Ville refusait de la dédommager.

Avant, c’était peut-être plus vrai que c’étaient des cas exceptionnels, là c’est assez répétitif. C’est peut-être exceptionnel, mais ça arrive souvent , a admis le maire.

Par ailleurs, alors que la Ville de Gatineau a un processus de réclamation, la plupart des citoyens réunis mercredi ont affirmé ne pas s’en prévaloir.

Le maire a posé la question à savoir si des citoyens avaient arrêté de faire des réclamations auprès de la Ville à la suite de refoulements. Au moins deux tiers des personnes réunies ont dit ne plus faire de réclamations à la Ville puisque cela ne leur apportait aucun avantage.

Développement presque sauvage à Aylmer

Maxime Pedneaud-Jobin a ajouté qu’il avait toujours dénoncé la rapidité du développement presque sauvage à Aylmer.

Il croit que ce développement est une partie de la cause des problèmes du secteur Wychwood. C’est des nouveaux développements partout, l’eau doit aller quelque part [...] et Wychwood est entre les nouveaux développements et la rivière , a expliqué le premier magistrat.

À savoir ce qui adviendra du dossier dans les prochains mois, le maire de Gatineau a soutenu qu'à court terme, l'installation de pompes et le nettoyage des fossés pourraient être envisageables.

À plus long terme, ce sont des enjeux d'infrastructures importants, s'il faut augmenter la taille de certains tuyaux à certains endroits , a-t-il expliqué.