Les deux organismes ont sélectionné 12 projets de transport collectif qu’ils jugent prioritaires. Ce SRB en fait partie même si le projet n’a pas été débattu sur la place publique à Sherbrooke.

« On n’a pas la prétention d’avoir les projets parfaits. Les projets mûrs, ce n’est pas notre responsabilité. Nous, pourquoi on l’a fait, on l’a fait dans la volonté de remettre ça dans les mains des citoyens », explique Philippe Cousineau-Morin, directeur de l’organisme Trajectoire Québec.

Pendant la dernière campagne électorale municipale, seul Sherbrooke citoyen avait proposé un bus express sur la rue King. Le conseiller sortant Bruno Vachon, du Renouveau sherbrookois, avait estimé que l’idée coûterait des millions de dollars.

Selon M. Cousineau-Morin, l’idée du SBR sur le boulevard Portland n’est pas néanmoins « sortie d’un chapeau ». « Elle était inscrite au plan de mobilité durable de la Ville de Sherbrooke qui a été en élaboration en 2011 et dont tous les points n’ont pas été retenus », précise-t-il.

Même s’il admet que l’idée reste à peaufiner – par exemple, le SRB doit-il passer par la rue King ou le boulevard Portland? – il croit que Sherbrooke était sur le bon chemin. « À notre lecture de la situation, le nombre de gens qui empruntent l’autobus justifie d’avoir un service bien amélioré dans ces axes-là et surtout plus rapide », juge-t-il.

Un financement récurrent demandé

Président de la STS, le conseiller municipal Marc Denault profite de l’occasion pour demander de l’argent frais.

« Bien des fois, on entend parler des projets de Québec et Montréal et on se sent parfois oubliés. Mais je pense que le message d’Équiterre vient justement renforcer le message que la STS et le centre de mobilité durable, on a besoin d’argent additionnel pour augmenter la fréquence et la desserte sur le territoire de Sherbrooke », a-t-il commenté.

On le voit : le CHUS, l’Université de Sherbrooke, le Cégep nous demandent plus de desserte. Les utilisateurs nous demandent plus de desserte.



Marc Denault, président de la STS

L’autre idée mise de l’avant par Équiterre et Trajectoire Québec pour la région est le projet de train reliant Montréal à Sherbrooke, mené par l'homme d'affaires François Rebello.