Un texte d’Édith Drouin avec la collaboration de Denis Leduc

Confortablement assis à l’extérieur, le maire de Rimouski reçoit en entrevue le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée.

Il aborde avec lui la question de la décentralisation politique, de la décentralisation de la formation des médecins, de l’énergie éolienne et du prolongement de l’autoroute 20.

Le ton est convivial. Le maire réagit à certaines réponses. Pendant l’entrevue, il s’exclame. « Ce sont d’excellentes réponses », dit-il à Jean-François Lisée.

L’entrevue, qui se déroule de façon très conviviale, dure près de huit minutes.

L'entrevue avec le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, se déroule dans un contexte différent, environ un mois avant l'entrevue du chef péquiste.

Les deux hommes sont debout, le maire semble lui-même tenir son téléphone et l’entrevue dure moins de trois minutes.

Le maire aborde trois thèmes plutôt que quatre avec le chef de parti et François Legault possède moins de temps de parole que son homologue du Parti québécois.

Pour justifier sa démarche, Marc Parent explique qu’il souhaite sensibiliser les chefs de parti aux enjeux qui touchent la région.

Le maire ne remet pas en question l’importance des médias traditionnels, mais estime que les enjeux qu’ils considèrent importants ne sont pas nécessairement ceux qui sont soulevés par les journalistes.

Ce n’est pas nécessairement aux médias de déterminer qu’est-ce qui est important pour la population. À titre d’élu, moi, j’ai des préoccupations sur certains enjeux et l’exercice que je fais avec les chefs de partis vise à adresser spécifiquement ces enjeux-là. Marc Parent, maire de Rimouski

Le maire compte par ailleurs utiliser les enregistrements pour encourager les partis à respecter leurs engagements. « Une fois qu’ils seront élus [...] j’aurai eu cet engagement-là de leur part et je me ferai un plaisir de le ressortir par la suite » affirme-t-il.

Pour compléter son exercice, Marc Parent tentera de rencontrer Philippe Couillard et un des porte-paroles de Québec solidaire.

Confusion des genres

Le politologue Jean Bernatchez de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) reconnaît le droit du maire d’exprimer ses opinions en tant que citoyen.

Il souligne toutefois que la méthode d’entrevue utilisée par le maire s’apparente à du journalisme et qu'elle est susceptible de provoquer une confusion des genres.

Le problème que je vois à ce moment-ci, c’est de traduire tout ça dans une pseudoforme journalistique qui laisse croire qu’on est en droit de s’attendre au respect des grands principes journalistiques. Jean Bernatchez, politologue et professeur en sciences de l'éducation à l’UQAR

Le professeur remarque d’ailleurs que les deux chefs qui ont été interrogés jusqu’à maintenant « n’ont pas eu le même traitement sur le plan de l’équité ».

Il observe que l’entrevue avec François Legault était plus courte et expéditive que celle de Jean-François Lisée et que le chef péquiste a eu un droit de réplique à M. Legault.

Crise de confiance envers les médias

Nellie Brière, consultante en communication numérique et en réseaux sociaux, estime que l'initiative de M. Parent s'inscrit dans un phénomène issu de la crise de confiance envers les médias traditionnels.

Elle explique que la controverse entourant les Fake news (fausses nouvelles) et le président américain, Donald Trump, encourage certaines personnes à contourner le filtre des médias traditionnels pour s’informer à la source.

Or, l’information livrée par un politicien n’est pas impartiale puisqu’elle est livrée dans le but de convaincre et de s'avantager, explique-t-elle.

Je ne suis pas surprise de ce genre de phénomène, mais il est très questionnable et, à mon avis, il est potentiellement dangereux pour la démocratie parce qu’en démocratie, la base, c’est d’être bien informé, mais ça, ça n’informe pas bien, ça convainc. Nellie Brière, consultante en communication numérique et en réseaux sociaux.

Elle précise que contrairement aux politiciens, les journalistes ont un code de déontologie et un devoir d’équilibre lorsqu'ils traitent d'un sujet d'actualité.