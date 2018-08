Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la création d’un comité spécial chargé de coordonner les efforts fédéraux pour soutenir les communautés touchées par les incendies en Colombie-Britannique. Une approche semblable avait été adoptée en 2016 à la suite des feux de forêt de Fort McMurray, en Alberta.

« Nous travaillerons à atténuer les conséquences urgentes et à long terme des feux de forêt, en plus d’agir en étroite collaboration avec le premier ministre Horgan et les autorités locales pour appuyer les efforts de rétablissement et de reconstruction », précise Justin Trudeau dans un communiqué.

Plusieurs ministres fédéraux siégeront à ce comité qui se réunira « au besoin ».

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, a rencontré les ministres fédéraux mercredi. Il dit être reconnaissant pour l’aide apportée par Ottawa dans la lutte contre les feux de forêt.

Trans Mountain, un « irritant » entre Ottawa et Victoria

À la sortie de la réunion, John Horgan a affirmé que les discussions n’ont pas permis de faire avancer le dossier de l’expansion du pipeline Trans Mountain, à laquelle le gouvernement de la Colombie-Britannique est fortement opposé.

« L’objectif des rencontres d’hier et d’aujourd’hui n’était pas de négocier », soutient le premier ministre britanno-colombien.

Il précise que les politiciens se sont principalement concentrés sur les enjeux sur lesquelles ils souhaitent travailler ensemble, bien que la question de Trans Mountain ait été soulevée.

Le premier ministre [Trudeau] et moi en discutons à chaque fois qu’on se parle. Mais c’est un irritant dans une relation qui, je crois, est positive dans l’ensemble. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

En plus des feux de forêt et du pipeline, John Horgan et les ministres du gouvernement Trudeau ont, entre autres, abordé le plan fédéral de protection des océans, les enjeux liés à l’immigration, l’économie et les changements climatiques.

Manifestation bruyante

Une centaine de manifestants opposés à l’expansion de l’oléoduc Trans Mountain se sont fait entendre à l’extérieur du centre des conférences de l’île de Vancouver, dans l’espoir de déranger la retraite du cabinet fédéral.

Manifestation anti-pipeline à la retraite du cabinet Trudeau à Nanaimo.

Kate Hutchon, une étudiante de l’Université de la Colombie-Britannique, est venue de Vancouver pour participer au rassemblement. Selon elle, les manifestants proviennent de plusieurs régions de la province, ce qui témoigne de l’étendue de l’opposition au projet de pipeline.

« Justin Trudeau [...] continue de briser les promesses qu’il nous a faites concernant les droits autochtones et la protection de notre côte, dit-elle. Pour nous, c’est vraiment important de lui montrer qu’on est encore ici et qu’on va continuer de lutter contre lui jusqu’au moment où il va décider d’abandonner le projet Kinder Morgan. »

Justin Trudeau et son cabinet poursuivront leur retraite jusqu’à jeudi sur l’île de Vancouver. La transparence en période d’élection, les négociations avec les États-Unis et le Mexique à propos de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) ainsi que la taxe fédérale sur le carbone font partie des sujets qui devraient être abordés.