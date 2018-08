Avec le déclenchement des élections provinciales jeudi, c'est une période de transition qui débute pour le député péquiste de Lac-Saint-Jean, Alexandre Cloutier. Ce dernier quitte la politique et fermera ses bureaux d'Alma et de Québec à l'élection du 1er octobre. D'ici là, il continue d'occuper ses fonctions de député en plus d'exercer celles de vice-recteur à l'Université du Québec à Chicoutimi depuis lundi. Le journaliste Gilles Munger l'a rencontré.