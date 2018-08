Un article de Thibault Jourdan

« Monsieur Fournier a été réellement un champion pour les francophones, il a fait un exercice faramineux de rapprochement avec les autres provinces », commence le président de la Fédération des communautés francophones et acadienne, Jean Johnson.

« Ce qui m’a marqué, c’est son désir de vouloir parler du fait que la langue française, c’est un carburant économique pour le Canada et que la langue française devrait se manifester partout sur le territoire canadien », poursuit celui qui a une vision pancanadienne du fait français.

On considère qu’on perd un très grand champion. M. Fournier a élevé la barre très haut. Jean Johnson, président de la Fédération des communautés francophones et acadienne

Un allié clé dans des dossiers provinciaux

Pendant son mandat, Jean-Marc Fournier a voyagé partout au Canada pour aller à la rencontre des communautés francophones en milieu minoritaire. Et il n’a pas hésité à prendre position, devenant ainsi un allié clé dans certains dossiers provinciaux.

« Ça a été un allié important de l'Ontario pour l'immigration francophone par exemple », déclare Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

« M. Fournier était aussi convaincu du projet d'université de l'Ontario français. Il l'a toujours mentionné sur la place publique », ajoute-t-il.

Il comprend l’importance d’une francophonie forte dans l’ensemble du territoire canadien. C’est quelqu’un qui a une volonté d'améliorer le dialogue avec les communautés francophones hors Québec. Carol Jolin, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

Par ailleurs, de nouvelles ententes ont été conclues entre les provinces et territoires et le Québec pour soutenir les francophones vivant en milieu minoritaire. Ces ententes peuvent être primordiales dans le maintien de la vitalité de la francophonie.

Au Yukon, par exemple, les fonds ont été doublés, selon Isabelle Salesse, directrice générale de l'Association franco-yukonnaise.

« On avait au départ une entente de 25 000 $. À l’arrivée de M. Fournier, on a réussi à doubler cette enveloppe pour créer des projets qui font des ponts entre le Yukon et le Québec », explique-t-elle.

Ça fait rayonner la francophonie du Yukon hors du Yukon. Isabelle Salesse, directrice générale de l'Association franco-yukonnaise.

Une « période faste » dans les relations avec le Québec

« Il a fait preuve d’un leadership qui va au-delà de ce dont on avait l’habitude, lance pour sa part Gaël Corbineau, directeur général de la Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador. Il n’a pas hésité à se battre point par point, notamment sur les ententes avec les gouvernements provinciaux. »

Son action s’est d’ailleurs particulièrement ressentie à Terre-Neuve et Labrador, où Jean-Marc Fournier a fortement appuyé le développement du tourisme francophone. Or, ce secteur économique est important pour cette province maritime.

« Le tourisme francophone est très important pour notre communauté. Il a su mettre des points sur les cartes pour faire remarquer à notre gouvernement qu’il y avait des atouts touristiques [sur lesquels il serait bien de miser] pour le développement économique », détaille Gaël Corbineau.

Reste qu’avec le départ du ministre, une certaine inconnue attend dorénavant les francophones hors Québec, qui auront des attentes élevées pour le ministre qui héritera de ce dossier dans le prochain gouvernement.

Jean Johnson, par exemple, espère « une continuité de l’engagement d’un dialogue avec ses homologues dans les autres provinces ».

« La personne qui va prendre la suite de M. Fournier, on va avoir besoin de son aide pour mettre la pression sur notre gouvernement », avertit, pour sa part, Carol Jolin.

Quant à Gaël Corbineau, même s’il espère que la bonne entente entre le Québec et les francophones en milieu minoritaire se poursuivra, il ne se fait pas trop d’illusions : « On termine malheureusement une période assez faste dans les relations avec le Québec », croit-il.