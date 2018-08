Un texte de Sophie Muller

Lorsque l’entrepreneur camerounais Frankline Agbor est arrivé en Alberta, il se posait tout un tas de questions : « Par où je commence? [...] Comment fait-on pour déclarer son entreprise? Où dois-je aller pour faire du réseautage? Comment puis-je rencontrer d’autres entrepreneurs? »

Il a fini par rencontrer l’équipe de Business Link, un organisme de soutien aux entrepreneurs, et même s’il est aujourd’hui un entrepreneur qui a réussi, il avoue avoir toujours besoin de leur réseau et de leur soutien : « Les réseaux que j’ai développés [au début] sont les mêmes que j’utilise aujourd’hui. [...] Ces gens sont des contacts pour toujours. »

Avec la mise en place d’un nouveau programme destiné aux nouveaux arrivants comme Frankline Agbor, l’organisme espère venir en aide à davantage d’aspirants entrepreneurs. Le programme offrira un soutien et de la formation personnalisés aux clients, et permettra de distribuer un guide d’accompagnement.

La province a annoncé mercredi qu’elle investissait 336 000 $ sur deux ans, pour soutenir cette initiative. « Tout entrepreneur fait face à des défis, a déclaré Deron Bilous, ministre de Développement économique et du Commerce. Ceux issus de l'immigration doivent en surmonter encore plus, en particulier dans les zones rurales où les immigrants sont de plus en plus nombreux. »

Le programme ciblera donc en priorité les immigrants résidant dans les zones rurales, en développant des liens avec des associations communautaires à travers la province. « Ce que nous visons, c’est de construire un réseau de fournisseurs de services dans toute l’Alberta », a expliqué Gord Sawatzky, directeur de Business Link.

Défis spécifiques

Les femmes recevront aussi un soutien renforcé, selon Business Link. L’une d’entre elles, Thérèse Djob, a récemment demandé les services de l’organisme, pour l’aider à monter son entreprise de cours de français.

« Au début, je pensais que ça devait être vraiment facile, c'était évident, mais depuis un mois et demi que je me suis lancée, je me rends compte qu'il faut vraiment que je m'outille, que je prenne des formations », a-t-elle expliqué.

Chaque entrepreneur immigrant fait face à des défis bien spécifiques, explique Jean-Jacques Mitakaro, conseiller à Business Link. Pour certains, il s’agit de la langue, pour d’autres, c’est le manque de réseau. Comprendre la culture, c’est-à-dire « comprendre comment les gens vivent [en Alberta] », est aussi difficile pour certains d’entre eux.

Le programme compte donc fournir un appui individualisé aux entrepreneurs. Le personnel devrait être en place en septembre, et les guides d’ici la fin de l’année.