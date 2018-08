Après avoir remporté ce prestigieux trophée en juin dernier avec les Capitals de Washington, l'ancien entraîneur-chef de l'équipe, Barry Trotz, a tenu à apporter la coupe dans sa ville natale. Un défilé en son honneur a eu lieu mercredi dans les rues de la communauté.

Manon Fiola Johnson, une enseignante à l’école d’immersion Macneill de Dauphinétait de la partie. Elle a ainsi réalisé son rêve de voir la fameuse Coupe.

« C'est spécial, c'est une partie de l'histoire du Canada, dit-elle. Et la Coupe Stanley ne vient pas souvent au Canada, encore moins à Dauphin ». Pourtant, ajoute-t-elle, beaucoup de hockeyeurs sont passés par l’équipe locale, les Kings de Dauphin.

Elle qualifie l'ambiance de « fantastique » dans cette ville qui se gonfle de fierté.

Manon Fiola Johnson approuve la décision de la Ville d’avoir nommé une rue l'honneur de Barry Trotz.

Selon elle, M. Trotz est un homme généreux et un modèle, tant sur le plan sportif que personnel. « On peut avoir du succès, mais rester encore très humble et gentil avec tout le monde ».

Ce qui est super avec la coupe, c’est de la partager avec tout le monde Barry Trotz, ancien entraîneur-chef des Capitals de Washington

Une première coupe

C'était le premier championnat de la ligue en 19 saisons en tant qu'entraîneur-chef pour Barry Trotz, qui sera à la tête des Islanders de New York lors de la prochaine saison de la LNH.

Il avoue néanmoins n’avoir jamais été aussi détendu. « C’était probablement la première année où je n’étais pas concentré sur le fait de gagner la Coupe, je voulais profiter du voyage », explique-t-il.

Trotz, qui a été entraîneur à l'Université du Manitoba avant de passer 15 saisons avec les Predators de Nashville et 4 avec les Capitals, s’attendait à affronter les Jets de Winnipeg en finale de la Coupe Stanley et non les Golden Knights de Las Vegas.

« Ils sont au sommet », dit-il à propos des Jets qui, selon lui, sont de véritables « superstars ».