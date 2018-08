Les résidents de ce quartier manifestent depuis un certain temps leur inquiétude concernant l’impact des activités industrielles qui les entourent. La province s’était engagée à examiner plus profondément la qualité des sols et de l’air du quartier et le rapport en question fait suite à cet engagement.

« On a écrit une lettre à l’ombudsman pour demander une enquête, pour essayer de voir si les résidents de Saint-Boniface et du Manitoba [ont] été mal traités par la décision prise par la ministre » de différer la publication du rapport, explique Wab Kinew.

Le Winnipeg Free Press a révélé mardi que la ministre avait reçu le rapport sur la pollution des sols le 4 juin dernier, soit bien avant la période de silence électoral qui restreint la liberté du gouvernement de communiquer pendant une période électorale.

Une élection partielle a eu lieu dans Saint-Boniface le 17 juillet.

Rochelle Squires a affirmé que si le rapport avait été reçu par son bureau le 4 juin, elle-même n’avait été mise au courant que le 21 juin et qu’il était alors trop tard pour rendre l’information publique en raison de la période de silence électoral.

La ministre dit avoir obtenu un avis du médecin-hygiéniste en chef selon lequel la situation n’était pas une urgence médicale justifiant de passer outre le silence électoral.

Si c’est le cas, dit Wab Kinew, la ministre devrait rendre cet avis public. « Il y a encore beaucoup de grandes questions au sujet de qui a su quoi et quand », estime-t-il.

Le chef du NPD pense que le public, et en particulier les résidents du quartier concerné, aurait dû être informé plus rapidement par le gouvernement.

Mais ce qui a précipité la décision du NPD d’en appeler à l’ombudsman pour demander « une enquête indépendante des politiques », selon Wab Kinew, c’est le geste du gouvernement qui a rendu public en fin d’après-midi mardi un autre rapport portant celui-là sur des allégations d’agressions sexuelles qu’auraient commises des employés d’Hydro-Manitoba à l’encontre de femmes autochtones dans le nord de la province, dans les années 60.

Le chef du NPD estime que le gouvernement a voulu faire diversion en « lançant ce rapport dans le public » de cette façon. « Est-ce qu’ils vont nous sortir des rapports à 15 heures tous les jours jusqu’à ce que cette histoire disparaisse des Unes des journaux? Je ne crois pas que ce soit correct », dit-il.

Le NPD attend maintenant une réponse de l’ombudsman pour savoir si sa demande d'enquête est admissible.