Selon le CIUSSS de l’Estrie–CHUS, ce nouvel achat permettra de faire des économies, tout en évitant de polluer davantage l’environnement.

Historiquement, lorsqu'on fonctionnait avec les sacs de filet, ça prenait environ 1 min 20 à produire un sac de débarbouillettes. Présentement, avec la nouvelle ensacheuse automatisée, ça prend 20 secondes à produire un sac , explique la chef de la buanderie régionale, Josée Provencher.

Acquise au coût de 340 000 $, cette nouvelle ensacheuse permettrait d'économiser l'équivalent de 5000 heures de main-d'oeuvre par année.

Néanmoins, le changement a fait du bruit sur les réseaux sociaux. Plusieurs employés se sont plaints de l’arrivée du plastique dans la buanderie en raison de ses possibles impacts sur l’environnement. Or, contrairement au nylon, le plastique peut être recyclé, réplique la chef de la buanderie.

Ces sacs de filet étaient produits dans les pays asiatiques. Ils devaient être acheminés par transport et avaient une durée de vie de 50 lavages. À la fin, il fallait les mettre au rebut. Il n'y a pas de recycleur de literie-lingerie qui est en mesure de recycler le nylon , plaide-t-elle.

Une augmentation de la production

Dans la mégabuanderie du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, les 33 employés lavent chaque année plus de 5 millions de kilos de linge, soit l’équivalent de 20 000 kilos par jour.

« On sort beaucoup, beaucoup de linge. On est quand même nombreux. Il y a une limite à ce que, nous, on peut faire, humainement, avec la grandeur d'espace qu'on a et tout ça. J'imagine que c'est pour ça aussi. Il fallait augmenter la production », souligne la buandière Valérie Camiré.

En tout, c’est 300 000 débarbouillettes et 50 000 serviettes qui sont en circulation quotidiennement.

On reçoit le linge souillé des établissements. On le lave. Ensuite, on doit le trier puis c'est acheminé au séchoir. Par la suite, soit qu'on ensache des items ou qu’on plie certains autres items et c'est redistribué chez nos clients , résume Mme Provencher.

L’installation dessert 23 établissements de santé sauf ceux de Granby, Cowansville, Lac-Mégantic et Weedon.

Avec les informations de Jean Arel