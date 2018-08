Avec les informations de Piel Côté

Un peu plus de 6,1 millions de dollars ont été investis dans la construction de ce bâtiment, situé dans le périmètre urbain de Val-d'Or.

Neuf ans après les premières discussions qui allaient éventuellement mener à Kijaté, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que les résidents, les élus et la direction du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or ont inauguré Kijaté.

Les appartements Kijaté ont été inaugurés le 22 août, à Val-d'Or. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Pour Hakim Mark-Thameri, vice-président du Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, ce projet est porteur d'espoir pour la future génération.

Je crois que c'est un milieu culturellement sécurisant pour les familles qui y habitent. Il y a une certaine réalité qu'on vit ici que les gens qui vivent beaucoup de difficultés au niveau de, permettez-moi l'expression, de l'intégration sociale dans des villes comme la Ville de Val-d'Or, ont plus de facilité à se trouver un logement maintenant, étant donné qu'il y a Kijaté , fait-il valoir.

La cuisine et la salle à manger d'un logement de l'unité Kijaté Photo : Radio-Canada/Piel Côté

La directrice générale du Centre d'amitié, Édith Cloutier, aimerait construire davantage d'habitations destinées aux Autochtones à faible revenu, mais elle rappelle que la route est sinueuse pour atteindre un tel objectif.

C'est pas pour rien que ça a pris 10 ans pour la construction, parce que tout ce qu'on a fait était hors-norme. En partant, comme Autochtone et comme Première Nation, on est hors-norme dans la société, on est dans les marges, on est dans les écarts de santé, dans les écarts sociaux, dans les écarts en éducation , soutient-elle.

Un loyer dans ce nouvel édifice équivaut à 25 % du salaire des Autochtones admissibles aux logements de Kijaté.

Le salon d'un appartement de l'unité Kijaté Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Annick Julien, une mère autochtone, vivait à Val-d'Or dans un logement insalubre.

Des punaises de lit se terraient même dans son appartement, qui lui coûtait 800 $ par mois et dont l'électricité n'était pas comprise.

Annick Julien est résidente de Kijaté depuis le 1er mars. Photo : Radio-Canada/Piel Côté

Le 1er mars 2018, elle était donc très heureuse de pouvoir emménager à Kijaté.

Les gens du Centre autochtone ont décontaminé toutes mes affaires à deux reprises, fait-elle savoir. Pour nous, Kijaté représente plus qu'une maison, c'est une famille, on se tient tous ensemble.

Par le passé, elle avait également eu des difficultés à trouver un logement. Seulement deux propriétaires louent des logements aux Autochtones à Val-d'Or. Les logements étaient vieux et insalubres , déplore-t-elle.