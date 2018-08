C’est sur un ton désabusé que la majorité des personnes rencontrées mercredi ont fait valoir leurs attentes envers les partis politiques, sans grand espoir.

Libéral, conservateur… conservateur, libéral. Ça dure huit ans, il n’y a rien qui change , se désole Alonzo Boucher, qui a vu de nombreux gouvernements défiler depuis 1967, l’année où il a commencé à travailler. Ce n’est pas la peine de s’énerver pour des élections.

Certains passants admettent qu’ils ignorent que la campagne sera lancée jeudi. Avec les élections à date fixe, les annonces à saveur électoraliste pleuvent depuis quelques mois.

J’utilise toujours mon droit de vote , assure Annie Blouin, surprise d’apprendre que la campagne électorale débute officiellement jeudi.

Je suis une maman de jeunes enfants, précise-t-elle, c’est certain que l’éducation me touche au coeur. Avec des parents vieillissants, la place réservée aux aînés dans la campagne électorale influencera également son vote, le 24 septembre.

Pour Normand Bourque, la participation électorale est un devoir. Si on se lamente, mais on a des changements à faire, c’est à nous autres de voir à ça , conclut le septuagénaire.

L’éducation et la santé, c’est des gros facteurs, puis ça coûte cher. Qu’on ne gaspille pas les sous et qu’on les mette aux bonnes places, c’est ce que je surveille. Normand Bourque, 77 ans

Malgré le bilan positif évoqué par la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick mardi, un surplus budgétaire de 67 millions $ pour l’année fiscale 2017-2018, la saine gestion des finances publiques préoccupe toujours la population.

Le gouvernement dépense trop d’argent, c’est de l’argent qu’on n’a pas, mais qu’on a emprunté , s’indigne Aldéi Bourque. On paye des intérêts fous, je suis absolument contre ça.

La dette nette du Nouveau-Brunswick a atteint 13,9 milliards $ en 2017-2018.