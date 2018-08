Si le projet est accepté, 36 logements à prix abordable (des 3 1/2 et des 4 1/2) seront construits d’ici 2020 ou 2021.

L’immeuble accueillerait principalement des locataires qui souhaitent effectuer un retour aux études.

[On veut aider] une clientèle qui est éloignée de la scolarité et du marché du travail et qu'on va accompagner dans le cadre d'un projet de vie , explique le directeur général de l’Office municipal d'habitation (OMH) de Trois-Rivières, Marco Bélanger.

Il s'agit d'un projet de 5,7 millions de dollars de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières.

Il a été déposé à la Société d'habitation du Québec (SHQ) qui doit décider si elle finance la construction des logements. Cette approbation est nécessaire pour que le projet puisse voir le jour.

L'église Saint-Philippe trônait dans le quartier. Photo : Radio-Canada

Des réactions partagées

Dans le quartier qui a vu son église être démolie en 2014-2015, les réactions sont partagées.

Certains citoyens ont souligné le fait que ce projet va aider des familles à trouver des logements à un prix modique.

D’autres affirment qu’ils aimaient avoir un terrain vacant dans leur quartier. Un jardin y a vu le jour et ils l’apprécient. Certains auraient préféré que l’endroit devienne un parc.

Le conseiller municipal du district de La-Vérendrye, Dany Carpentier, trouve qu'il s'agit d'un bon projet pour le quartier.

C'est vraiment un soulagement et puis, en même temps, on va amorcer un virage dans ce quartier-là où on va reprendre en main le quartier, on va revitaliser le quartier , affirme le conseiller municipal qui souligne qu’il s’agit d’un secteur où il y a de la pauvreté.

Le conseil municipal a voté mardi soir en faveur d’une aide financière de 484 000 $ à l'Office pour ce projet et la Ville lui accordera en plus un congé de taxe de 10 ans.