Le bâtiment de 7432 mètres carrés, s'élevant sur trois étages, sera muni d'un hall et d'un café ouverts au public. Il communiquera avec la salle de concert Darke Hall par un atrium permettant d’accueillir des rassemblements publics et un jardin d’hiver. La salle de concert sera quant à elle accessible à tous, grâce aux aménagements dont elle fera l’objet.

Le concept de l'édifice, « Le pavillon dans le parc, et le parc dans le pavillon », se traduit par l’usage de baies vitrées, d’un mur intérieur végétalisé et l’omniprésence du bois dans le bâtiment principal. Les architectes ont aussi voulu créer une ambiance chaleureuse pouvant accueillir les promeneurs du parc Wascana. Ceux-ci auront notamment accès à des toilettes publiques et à des fontaines à eau.

Le bâtiment accueillera aussi un incubateur d’entreprises dans sa partie nord, dont l’agencement a été pensé pour offrir un espace de travail flexible.

Des manifestations ont eu lieu plus tôt cet été pour protester contre ce projet. Les opposants craignent que la construction de ce siège social n'ouvre la porte à d'autres ensembles immobiliers commerciaux, au détriment du parc Wascana.