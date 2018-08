L'entreprise aura besoin de 350 travailleurs.

L'organisation internationale souhaite ainsi contourner le problème de la pénurie de main-d’oeuvre auquel fait face toute l'industrie touristique au Québec.

Avec le Club Med Charlevoix, c’est d’écrire ensemble l’histoire de comment on peut aller plus loin. Parce qu’aujourd’hui on recrute 300 à 400 Québécois par an. Demain, avec l’ouverture de Charlevoix, on va en avoir 400 pour uniquement exploiter Charlevoix. Le Club Med, c’est 6000 emplois qui vont être créés dans les trois prochaines années , explique Olivier Rozier, directeur des ressources humaines du Club Med.

Pour l'entreprise, ces ententes ne sont pas nouvelles. Le Club Med accueille des stagiaires de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) depuis 10 ans.

Le Cégep de Saint-Félicien a notamment placé huit étudiants en tourisme comme stagiaires dans des villages vacances des Caraïbes l'hiver dernier.

Il s’agit d’une excellente façon de compléter la formation dans une entreprise reconnue, estime le coordonnateur de la formation en tourisme, David Villeneuve.

En intégrant le Club Med, les étudiants ont la chance mettre en pratique leur formation dans une entreprise établie et dans une entreprise d’envergure internationale. Donc, pour nous, c’est une très belle suite pour nos étudiants.

Cette expérience intéresse le Cégep de Jonquière. L’établissement d’enseignement s'associe à l'ITHQ pour offrir une formation dans Charlevoix en gestion d'établissement de restauration.

Parallèlement, l'équipe de recrutement du Club Med invite les personnes intéressées à travailler chez eux à se présenter à l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) le 6 octobre pour une session d'auditions, pour Charlevoix, mais aussi pour les autres sites dans le monde.

D’après le reportage de Denis Lapierre