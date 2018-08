Avec les informations de Jean-Marc Belzile

La directrice générale de l'établissement a récemment quitté et sa remplaçante travaille maintenant à partir de Québec.

Le président de la CCIRN, Jean-Claude Loranger, dénonce cette décision.

Selon lui, il s'agit d'une autre preuve de la centralisation des décisions et des services au gouvernement du Québec.

Que ce soit des cas d'exception, ça peut arriver, mais on regarde le Conseil de la culture, auparavant on avait une direction régionale à Rouyn-Noranda, maintenant c'est rendu avec l'Outaouais et la personne est localisée en Outaouais. On regarde avec Hydro-Québec, les gestionnaires en santé et sécurité étaient ici avant et maintenant ils sont localisés à Québec. Revenu Québec, maintenant le directeur est rendu à Laval , nomme-t-il en exemple.

Jean-Claude Loranger souhaite que les candidats aux élections provinciales prennent position dans ce dossier.