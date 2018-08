Un texte de Laurence Royer avec les informations de Jean-Louis Bordeleau

Le nombre de montaisons dans les rivières nord-côtières se situe sous la moyenne des cinq dernières années, selon le biologiste du ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs, Maxime Guérard.

À ce jour, sur la rivière Trinité qui est la rivière témoin de la Côte-Nord, 250 montaisons ont été dénombrées. L'an dernier, 475 montaisons avaient été recensées pour l'ensemble de l'année.

Toutefois, le biologiste affirme que la population de saumon varie de manière cyclique et que l’espèce est présentement dans un creux. Maxime Guérard croit que dans ce contexte, il est normal que le saumon soit rare dans les rivières cette année.

Le pêcheur Jocelyn Leblanc n’est cependant pas de cet avis. Il affirme qu’il n’a jamais vu aussi peu de saumons remonter les rivières depuis des décennies.

On n’a pas vu des chiffres de même depuis 1984. Jocelyn Leblanc, pêcheur de saumon

M. Leblanc croit que la température de l’eau est en cause. Selon lui, le gouvernement devrait empêcher la pêche lorsque l'eau d'une rivière à saumon dépasse 20 degrés Celcius pour laisser reposer le poisson.

Le taux de survie des saumons pêchés puis relâchés diminue dans une rivière dont l’eau est plus chaude.

Ça se peut en théorie que des saumons soient morts, gaspillés, juste pour la pêche sportive. Jocelyn Leblanc, pêcheur de saumon

Jocelyn Leblanc pêche le saumon depuis plusieurs années. Photo : Radio-Canada

La rivière Godbout semble échapper à cette baisse du nombre de montaisons, note l’adjointe administrative de la rivière, Anick Courcelles. Elle affirme que les responsables de la rivière ont noté environ 800 montaisons cette année, alors qu'on en comptait près de 1000 il y a dix ans.

On est une des seules rivières de la Côte-Nord où ça va bien. Anick Courcelles, adjointe administrative de la rivière Godbout

Pas de panique!

La Fédération québécoise pour le saumon atlantique se fait rassurante. Selon le président, Jean Boudreau, la Côte-Nord bénéficie d'investissements pour favoriser l’augmentation des populations de saumons.

On pense créer entre 8000 à 10 000 saumons par année avec [de nouveaux] aménagements, affirme Jean Boudreau. La Côte-Nord, à moyen et long terme, va être gagnante et je m'attends à ce que la population se stabilise et même ait une croissance.

Jean Boudreault est le président de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Photo : Radio-Canada

La tendance pourrait encore s’inverser. Le temps frais de septembre et les pluies d’automne pourraient aider à augmenter le nombre de montaisons.