Aimia a conclu une entente de 450 millions $ en espèces mardi, afin de vendre Aéroplan à un consortium mené par le plus important transporteur aérien au pays. La transaction, si elle va de l'avant, mettrait fin à plus d'une année d'incertitude entourant l'engagement d'Air Canada à l'endroit du programme.

Le chef de la direction d'Aimia, Jeremy Rabe, a voulu rassurer les membres d'Aéroplan, mercredi, soulignant, dans un courriel, que l'entente n'allait pas changer la façon d'échanger leurs points pour des produits et autres avantages.