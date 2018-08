L'énoncé spécial de qualité de l'air de l'agence météorologique concerne presque toutes les régions de l'Alberta et souligne que la fumée réduit la visibilité.

La qualité de l’air a atteint le niveau 7, risque élevé, entre autres, à Calgary, Airdrie, Red Deer, Edmonton, Cold Lake, Fort McMurray. À Grande-Prairie, le risque est très élevé et atteint le niveau 10.

Le niveau devrait augmenter à 8 ou 9 au cours de la soirée et de la journée de jeudi dans la majeure partie de la province.

Début du graphique (passez à la fin) Calgary, Edmonton et une grande partie de l'Alberta connaissent une nouvelle dégradation de la qualité de l'air à cause de la #fumée. #rcab #feuxcb pic.twitter.com/3doMlqC87z — Laurent Pirot (@LaurentPirot_RC) 22 août 2018 Fin du graphique (passez au début)

La semaine dernière, la qualité de l’air avait atteint un niveau de 10 et plus, la cote à plus haut risque dans plusieurs régions de l'Alberta.

Environnement Canada conseille aux personnes ayant des difficultés respiratoires de rester à l'intérieur et de garder les fenêtres fermées.

« Une toux inhabituelle, l'irritation de la gorge, des maux de tête et l'essoufflement comptent parmi les symptômes possibles. Les enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire ou pulmonaire, comme l'asthme, sont plus à risque », est-il écrit sur le site d’Environnement Canada.

La fumée devrait être présente sur le territoire albertain jusqu'à vendredi ou samedi.