C'est après une courte, mais intense bataille contre le cancer que M. Charette a rendu l'âme le 14 août dernier à Montebello, ont indiqué ses proches dans son avis de décès.

M. Charette avait fait les manchettes, en mai 2016, quand un passager avait proféré des insultes islamophobes à l'endroit de Hailey DeJong, une jeune femme qui s'était convertie à l'islam et qui portait un niqab.

L'intervention du chauffeur avait réglé la situation. M. Charette avait stationné son véhicule et s'était levé pour aller informer l'homme qu'il avait contacté les agents de sécurité.

Après que M. Charette eut appris, qu'il souffrait d'un cancer de la prostate qui s'était propagé à son épine dorsale, des membres de la communauté musulmane s'étaient mobilisés sur Internet pour l'aider à acheter un fauteuil spécial.

Animateur scout depuis 25 ans, instructeur de premiers soins et RCR pour la Croix-Rouge canadienne et fier membre du Parti marxiste-léniniste, il croyait fermement en la liberté, la justice, l’égalité et la paix et tentait chaque jour de faire régner autour de lui ces valeurs , peut-on lire dans son avis de décès.

Un dernier hommage lui sera rendu samedi, de 18 h à 20 h, à la Coopérative funéraire de l’Outaouais.