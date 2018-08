Un texte de Jérémie Bergeron

Radio-Canada a compilé tous les communiqués du gouvernement du Québec touchant la région de l’Outaouais depuis mai dernier et accompagnés d’une somme d’argent.*

Une comparaison a ensuite été faite avec la même période en 2017. Nous avons constaté que près de trois fois plus d'annonces ont été faites par les libéraux cette année, à la veille des élections.

Ce n’est pas du tout une surprise , lance d’emblée Geneviève Tellier, politologue à l’Université d’Ottawa. Jusqu’au déclenchement des élections, on veut démontrer beaucoup de visibilité, montrer qu’on est le bon parti au pouvoir.

L’opération séduction des libéraux en Outaouais pourrait en partie s’expliquer cette année par la force de la Coalition avenir Québec (CAQ), et ce, même si la région est un château fort libéral depuis des décennies.

La professeure en études politiques à l'Université d'Ottawa, Geneviève Tellier. Photo : Radio-Canada

Je pense que ça chauffe un peu plus, notamment dans le domaine de la santé. [...] Ça fait quatre ans qu’on attend des solutions en Outaouais et on ne voit pas les résultats , poursuit Mme Tellier.

S’il y était pour avoir une vague caquiste, peut-être que l'Outaouais va aussi vouloir participer à cette vague-là. Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa

Des annonces dans de nombreux domaines

La soixantaine d’annonces faite par les libéraux depuis mai touche une variété de domaines. Éducation, santé, loisirs, patrimoine religieux : tout y passe. On essaie de cibler des petits groupes d’électeurs qu’on pense qu'ils pourraient avoir un poids décisif aux prochaines élections , soutient Mme Tellier.

En période de surplus budgétaires, le gouvernement a également le moyen de ses ambitions. Si on avait été dans une situation où le gouvernement était en déficit budgétaire, on aurait peut-être eu un petit message en disant qu’on va avoir de la rigueur budgétaire, on ne dépensera pas trop , souligne l'experte.

Un peu myopes, les électeurs? La mémoire est une faculté qui oublie, rappelle Mme Tellier. On dit souvent que les électeurs ont une mémoire d’à peu près six mois. Donc de dépenser à quelques semaines d’une élection, là aussi ça pourrait être payant pour le gouvernement , lance-t-elle.

Les libéraux se défendent

De son côté, l'entourage de la ministre responsable de la région de l'Outaouais, Stéphanie Vallée, a rappelé que toutes les annonces faites dernièrement étaient prévues dans le budget.

Notre gouvernement a géré les finances publiques de façon responsable, dégageant les marges de manoeuvre permettant un réinvestissement dans les différentes missions de l’État , peut-on lire dans un courriel.

Ces annonces ne peuvent être faites durant la période électorale pour des raisons évidentes. Déclaration de l'entourage de la ministre Stéphanie Vallée