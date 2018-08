« Dans les deux prochains jours, on va finalement être soulagé de cette mauvaise qualité de l’air avec laquelle on a vécu dans les dernières semaines », indique le météorologue d’Environnement Canada Philippe-Alain Bergeron.

Pour l’instant, le niveau de risque pour la santé demeure élevé ou très élevé dans plusieurs régions de la province, d’après la Cote air santé d’Environnement Canada.

La fumée des feux de forêt nuit à la qualité de l'air à Vancouver et dans plusieurs régions de la Colombie-Britannique. Photo : Radio-Canada

Le vent devrait pousser l’air en provenance de l’océan pacifique vers l’intérieur de la province et, ainsi, repousser la fumée, explique Philippe-Alain Bergeron.

« Ce sera une amélioration progressive, soutient-il. Dès cette nuit pour la côte ouest de l’île de Vancouver et ça va ensuite progresser jusqu’à Victoria et finalement jusqu’à Vancouver dans la journée de jeudi. »

Dans l’intérieur de la Colombie-Britannique, la qualité de l’air pourrait continuer de se détériorer dans les prochains jours, mais l’air provenant de l’océan devrait éventuellement atteindre le secteur, selon le météorologue.

Mercredi matin, le District régional de Bulkley-Nechako a étendu un ordre d’évacuation lié au feu de forêt du lac Torkelsen, au nord-ouest de Burns Lake.

Le District régional de Cariboo a également lancé de nouveaux ordres d’évacuation pour les secteurs du lac Whitton et du lac Gotchen.

De plus, les résidents de Lower Post, à la frontière nord la province, ont eux aussi dû quitter leurs résidences mardi soir. Ils ont été accueillis par les habitants du village de Watson Lake, au Yukon.

Environ 560 feux de forêt continuent de brûler à travers la Colombie-Britannique, dont 56 sont considérés comme importants par le service de lutte aux feux de forêt de la province, en raison de leur taille ou de leur proximité avec des communautés.

De la pluie est attendue en Colombie-Britannique dans la prochaine semaine, mais d’après les prévisions des météorologues.

« Pour l’instant, on ne parle pas encore de pluie généralisée, ce qui est ce qu’on espérerait idéalement pour faire beaucoup de progrès et pour éteindre les feux », dit Philippe-Alain Bergeron.

« Nous nous attendons à de légères précipitations dispersées à travers certains secteurs de la province, mais certainement pas assez de pluie pour donner un réel répit », affirme Ryan Turcot du service de lutte aux feux de forêt de la Colombie-Britannique.

La Cote air santé

La Cote air santé est un instrument conçu pour évaluer les risques de la pollution atmosphérique pour la santé.

Elle a été établie et est régulièrement mise à jour par le gouvernement du Canada en collaboration avec les provinces et différents intervenants des domaines de la santé et de l’environnement.

La cote est mesurée sur une échelle de 1 à 10+, où 1 représente le risque le plus faible et 10+, le risque le plus élevé, selon l’échelle suivante:

1-3 - Risque faible;

4-6 - Risque modéré;

7-10 - Risque élevé;

10+ - Risque très élevé.

Source: Environnement Canada