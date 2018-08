« On va participer au débat électoral, on va être très présents, mais sous une autre forme », a indiqué mardi Marc Ranger, porte-parole de la coalition et directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

La coalition de six syndicats affiliés à la Fédération des travailleurs du Québec (FTQ) a défini les trois enjeux qu'elle mettra de l'avant pendant la campagne électorale. Elle veut défendre le salaire minimum à 15 $ l'heure et une assurance-médicaments pour l’ensemble des Québécois, et aussi se battre contre toute proposition de baisse d’impôts qui se traduirait par une privatisation des services.

La coalition s'engage toutefois à respecter « de façon scrupuleuse » la loi électorale en retirant toutes ses affiches pendant la soirée de mercredi. Ces affiches avaient fait l'objet d'un bras de fer avec la Ville de Québec pendant la campagne préélectorale. La coalition avait dû déposer une demande d’injonction pour pouvoir les maintenir en place.

On a l’intention de respecter de façon scrupuleuse les règles électorales, mais on va prendre la parole, on va être actifs par toutes sortes de moyens. Marc Ranger, porte-parole de la coalition et directeur québécois du SCFP

Les syndicats ont leur place dans le débat politique, a soutenu M. Ranger.