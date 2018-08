M. Legault a vanté les mérites de son nouveau candidat. « On a besoin d'une équipe qui est compétente pour gérer les ministères, plus que ce qu'on voit actuellement. On pense qu'il y a beaucoup de gains d'efficacité à faire », a-t-il dit, avant de donner la parole à sa nouvelle recrue.

Jonatan Julien, entouré de candidats de la région de Québec, a affirmé vouloir participer au changement.

« En début de semaine, ce lundi, je me suis assis avec François Legault pour prendre un café », a-t-il dit, précisant que cette rencontre a été déterminante.

Je suis fier de mon choix, c'est un honneur pour moi d'être candidat à Charlesbourg. Jonatan Julien

Il s'agit d'un deuxième essai pour le politicien, qui avait déjà tenté d'être élu dans la même circonscription en 2003, mais pour l'Action démocratique du Québec (ADQ).

Collaborer avec la Ville

Jonatan Julien a quitté Équipe Labeaume en mai dernier, après avoir été montré du doigt par le maire qui le rendait responsable du dérapage financier dans le projet d'une nouvelle centrale de police.

Il siège depuis comme conseiller indépendant dans le district de Neuchâtel-Lebourgneuf pour la Ville de Québec.

M. Julien se dit prêt à travailler avec le maire Régis Labeaume s'il est élu député de Charlesbourg le 1er octobre.

« Il y a un événement qui s'est produit il y a trois mois et demi, et on le connaît tous, on le reconnaît tous. Mais il y a une chose qui est certaine, à la fois M. Labeaume et moi, on a l'intérêt public à cœur. La défense des intérêts des citoyens, et ça c'est l'objectif pour moi et pour lui. »

Durant la campagne électorale, le nouveau candidat prend un congé sans solde. « Pour ceux qui seraient inquiets par rapport aux primes de départ, de séparation ou de transition, ça n'existe plus depuis le mois d'avril, ç'a été légiféré », a-t-il précisé.

Dans Charlesbourg, Jonatan Julien affrontera le député libéral sortant François Blais, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale.