Un texte d'Anaïs Elboujdaïni

Alexandre Roulin est fasciné depuis l’adolescence par la chouette effraie, notamment en raison de son comportement. « Bien que ce soit un prédateur, c’est un oiseau qui est très coopératif », explique-t-il en entrevue à l'émission Phare Ouest. Les oisillons discutent pendant des heures et ne s’interrompent pas, selon le biologiste.

Pas étonnant, donc, que la protection du rapace inspire une initiative de coopération au Proche Orient, une région striée par les conflits.

Pour écouter l'entrevue : La paix grâce aux oiseaux

Le projet est né d’une volonté écologiste d’abord. Les paysans israéliens, palestiniens et jordaniens répandent du poison pour venir à bout des rongeurs dans leurs cultures, causant par le fait même la mort des rapaces qui attaquent normalement la vermine.

« C’est le serpent qui se mord la queue. On répand du poison, mais les rongeurs ne meurent pas tout de suite », déplore M. Roulin. « Les rapaces les mangent et accumulent ces poisons et [développent] assez rapidement des hémorragies et meurent », explique-t-il.

Le projet a débuté en Israël, où les paysans ont installé 4000 nichoirs à chouettes. « Chaque famille [pouvant compter jusqu'à 10 jeunes] peut manger entre 2000 et 6000 rongeurs par année », raconte M. Roulin.

De gauche à droite, une chouette effraie, le Général jordanien à la retraite Mansour Abu Rashid, le professeur de biologie à l'Université de Lausanne Alexandre Roulin et le professeur de zoologie Yossi Leshem de l’Université de Tel-Aviv, en Israël. Photo : Grâcieuseté Alexandre Roulin

À la suite du succès connu par les agriculteurs israéliens qui ont troqué le poison à rat pour les nichoirs, l’idée à germer de s’attaquer au même enjeu, mais du côté de la Palestine et de la Jordanie.

Il a donc fallu organiser des rencontres pour partager les connaissances. C’est le professeur de zoologie Yossi Leshem de l’Université de Tel Aviv qui a invité Alexandre Roulin à se joindre à eux.

« À la première réunion entre ces trois communautés, j’étais fasciné de voir que les gens s’aimaient beaucoup et étaient amis », se rappelle-t-il. « Je me suis dit, “tiens, ce n’est pas du tout ce qu’on voit à la télévision” ».

Venir à bout des préjugés

Si, à une époque, les paysans européens clouaient les chouettes à la porte des granges pour éloigner les mauvais esprits, la pratique a cessé.

Les chouettes ont cependant toujours la vie dure puisque dans plusieurs pays musulmans, explique Alexandre Roulin, on les considère comme un mauvais présage.

« Quand des Bédoins nous voyaient avec des chouettes, c’était complètement fou [...] ils reculent, ils ont peur », mais après quelques minutes d’explications, soutient le biologiste, la perception change.

« On demande même aux imams qu’ils expliquent pendant la prêche l’importance des chouettes », ce qui est, selon lui, la meilleure façon de sensibiliser le plus grand nombre de gens aux bienfaits du rapace pour l’environnement.

La conférence sur ce projet est présentée le 23 août en présence du général jordianien à la retraite Mansour Abu Rashid, du professeur de zoologie Yossi Leshem de l’Université de Tel-Aviv et d’Alexandre Roulin.