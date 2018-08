Un texte de Lyssia Baldini

EDMONTON



Festival de blues d'Edmonton



C’est le 20e anniversaire du festival de blues d’Edmonton et il célèbre en grand!

Le festival célèbre ses 20 ans! Photo : Festival de blues d'Edmonton



Comme chaque année, le festival propose des artistes de renommée mondiale.



Près d’une vingtaine de groupes et artistes présenteront leur spectacle.

Le groupe Chubby Carrier and the Bayou Swamp Band est de retour au festival. Photo : Festival de blues d'Edmonton



Et afin de célébrer leur 20e, le festival a décidé de réinviter les artistes les plus demandés au fil des années tout en introduisant de nouveaux artistes de la région.



Cette année, les grands noms sont entre autres Booker T, Samantha Fish et Sugaray Rayford Big Band.

Les spectacles sont présentés à compter de 17h00 le vendredi 24 août, jusqu’au dimanche 26 août à 20 h 30, à l’amphithéâtre Héritage au parc Hawrelak.

Viva Italia



Si vous aimez la culture italienne et bien vous allez être servi!

Festival italien d'Edmonton Photo : A.G.I.E



La Petite-Italie d’Edmonton présente le festival Viva Italia Viva Edmonton.



Goûtez à l’Italie en savourant des mets typiques tout en dansant au son de la musique authentique du pays.

V.I.V.E. 2017 Photo : A.G.I.E.

Les festivités ont lieu au parc Giovanni Caboto le dimanche 26 août.



SMOKY LAKE

Voyageurs Days



Redécouvrez les coutumes et traditions du peuple métis en devenant vous-mêmes trappeurs le temps d'une fin de semaine!



Laissez-vous voguer avec une équipe professionnelle de pagayeurs à bord d'un canoë de plus de 7 mètres sur la rivière Saskatchewan Nord.

Rencontrez les Aînés et écoutez leurs légendes pour en découvrir encore plus sur la culture métisse.

Festival Voyageur Days Photo : Voyageur Days

Il y aura également de la danse et des chants. Il ne faut surtout pas manquer le hamburger au bison et au pain banique!

Un site pour les campeurs est aussi disponible.

Le festival Voyageurs Days se déroule le vendredi 24 au dimanche 26 août, au Métis Crossing, sur la rue Victoria Trail, à Smoky Lake.

CALGARY

Carifest

Célébrez les arts et la culture des Caraïbes avec le festival Carifest de Calgary.



Profitez d’une multitude de spectacles dès le vendredi 24 août, à partir de 16h, sur la Place olympique. Des percussions, de la musique et même un DJ seront au rendez-vous jusqu'à 21h.

Carifest 2017 Photo : Radio-Canada

Ensuite il y aura le fameux défilé des plus flamboyant, sur l'Avenue Stephen, le samedi 25 août.

Les célébrations se poursuivront au parc Shaw Millennium. Il y aura des spectacles, des divertissements, des kiosques de nourriture, des oeuvres d'art locales et internationales.

Le défilé du festival du Carifest 2017 Photo : Carifest

Tous les spectacles sont gratuits et pour toute la famille.



Les festivités commencent dès le vendredi 24 août à la place Olympique et se termine le samedi 25 au Parc Shaw Millennium.





Défilé de la fierté

Commencez les célébrations avec le lever du drapeau de la fierté à la place de l'hôtel de ville, à midi, le vendredi 24 août.

Profitez également d'une ou plusieurs journées remplies de sensations fortes en rafting et/ou en kayak le long de la rivière Bow, entre le parc Shouldice Athletic et le parc St-Patrick's Island, en face du centre-ville.



Portez des couleurs vives pour célébrer la fierté de Calgary.

Défilé de la fierté à Calgary en 2017 Photo : Calgary Pride

Une multitude d'autres activités vous attendent durant toute la fin de semaine.

Les festivités ont lieu jusqu'au dimanche 2 septembre.

Le grand défilé de la fierté débutera à 11 h, au coin de la 3e Rue et de la 6e Avenue sud-est et se terminera au coin de la 6e Rue et de la 3e Avenue sud-est.

Les festivités se termineront par plusieurs fêtes un peu partout dans la métropole.

Voilà pour cette semaine, bonnes sorties!