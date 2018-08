« Ça me fait du bien comme acteur de quitter ma tête de fabricant de projets. […] C’est rafraîchissant et ça donne de l’air, car tu rentres chez toi et tu n’es pas responsable de la cohérence, de mener à [bon port] le bateau », explique-t-il en entrevue avec Stéphan Bureau à Medium large.

Cet automne, on pourra voir le réalisateur, auteur-compositeur-interprète et comédien dans trois séries à la télévision – Faits divers et Demain des hommes, à ICI Radio-Canada Télé et ICI Tou.tv, et Boomerang, à TVA –, un long métrage et un spectacle.

Émile Proulx-Cloutier dans son personnage de la série Faits divers Photo : Sovimage/Véro Boncompagni

« Tout n’a pas été tourné en même temps », indique-t-il. Sa participation au film remonte ainsi à deux ans.

Un petit rôle dans Un printemps d’ailleurs

Si le comédien est ravi de sa participation dans Un printemps d'ailleurs, on le voit très peu dans ce premier long métrage de Xiaodan He, une réalisatrice sino-québécoise qui vit à Montréal depuis plus de 15 ans.

Quelque peu autobiographique, le film raconte l’histoire de Li Fang (Wensi Yan), une femme d’origine chinoise résidant à Montréal depuis 10 ans, mariée avec Éric (Émile Proulx-Cloutier) et qui ne peut avoir d'enfant. Très tôt dans le film, le couple éclate, la femme retourne donc en Chine et retrouve sa famille, qu’elle n’a pas vue depuis longtemps.

Le comédien vante les « magnifiques » images du film, tant en Chine qu’à Montréal. Stéphan Bureau qualifie le film d’étranger tant la métropole québécoise y est filmée avec une certaine distance. Pour l'acteur, il en va de même pour la Chine.

Quand j’ai vu la partie chinoise [du film], j’avais aussi l’impression [que la réalisatrice] avait une distance par rapport à son pays d’origine. C’est comme s’il y avait un double exil. Et ce n’est jamais un regard folklorisant ou de touriste, mais en même temps, elle insiste sur des détails qui frappent quelqu’un qui revient dans son pays d’origine après [l’avoir quitté] il y a de très longues années. C’est assez habile et inusité dans notre cinéma. Émile Proulx-Cloutier

La scène d’ouverture, dont on voit un extrait dans la bande-annonce, montre un couple qui se bat physiquement. Émile Proulx-Cloutier explique que cette scène l’a convaincu d’accepter de tourner dans le film. « C’est tout un défi, il y a [divers] paliers dans cette scène. Chacun agresse l’autre d’une certaine façon à [différents degrés] verbal, physique et un peu sexuel. […] C’est comme si c’était la scène [finale] d’un long film qui a eu lieu avant et qu'on commençait le nouveau film avec elle », raconte-t-il.

L'acteur décrit son rôle comme celui d'un personnage pas facile à aimer.

Le film sort en salle ce vendredi 24 août, avec la comédienne québécoise Wensi Yan dans le rôle principal.

Spectacle et théâtre

Outre les séries télé et le long métrage, Émile Proulx-Cloutier animera le 25 août prochain le spectacle Beau comme on s’aime, qui célébrera le 50e anniversaire de l’Office franco-québécois de la jeunesse. Il mettra en vedette Yann Perreau, Daniel Boucher, FORAY, Loco Locass, Valaire, Alexandre Désilets, Alfa Rococo et Catherine Major.

Par ailleurs, le Québécois mettra aussi en scène Pôle Sud : documentaires scéniques, conçue avec sa conjointe, Anaïs Barbeau-Lavalette. L’artiste soutient que ces différents projets se nourrissent entre eux.

La pièce de théâtre documentaire sera présentée du 5 au 15 septembre à Espace libre. On y découvrira la véritable vie de huit personnes qui vivent dans le Centre-Sud. Le spectacle avait reçu un bel accueil lors de sa première présentation, au Festival TransAmériques en 2017.