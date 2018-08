Un texte de Joane Bérubé



À environ 300 mètres à l’est de l’hôtel le Riotel, les tempêtes et les grandes marées ont mis à jour au cours des dernières années des artéfacts peu invitants.

Héritage d’une époque où le fleuve et la rivière servaient de dépotoir, blocs de béton et armatures en acier jonchent ce bord de mer très fréquenté par les touristes et les Matanais.

Même si certains des immenses blocs de béton peuvent servir à stabiliser la plage, dit le maire de Matane, c’est au propriétaire, le gouvernement du Québec, à corriger, la situation et à démêler ce qui doit être conservé de ce qui doit disparaître du site.

C’est laid, c’est rouillé, c’est même dangereux que des enfants, des personnes se blessent. Jérôme Landry, maire de Matane

Aucun incident ayant entraîné des blessures n’a été rapporté à la Ville. Par contre, la Municipalité a reçu de nombreux commentaires négatifs.