Un texte d’Émilie Parent-Bouchard



Ces batailles électorales risquent d'être fort intéressantes.



L'entrepreneur Martin Veilleux est le dernier à s'être lancé dans la course en Abitibi-Témiscamingue.

Il tentera de faire balancer Abitibi-Ouest dans le camp libéral.

Sylvain Vachon, du Parti Québecois et Martin Veilleux, du Parti libéral du Québec, sont candidats dans Abitibi-Ouest. Photo : Radio-Canada

C'est l'ancien président régional de l'Union des producteurs agricoles (UPA), Sylvain Vachon, qui a été désigné par les militants pour conserver ce château fort sous la gouverne du Parti québécois.

Cette circonscription sera à surveiller, après avoir été détenue par François Gendron pendant 42 ans.

Suzanne Blais, candidate pour la Coalition avenir Québec Photo : Radio-Canada/Thomas Deshaies

Vachon et Veilleux croiseront le fer avec Suzanne Blais de la Coalition avenir Québec (CAQ), Rose Marquis de Québec solidaire (QS) et Yan-Dominic Couture du Parti vert (PV).



Dans les deux autres circonscriptions de la région, les Libéraux Luc Blanchette et Guy Bourgeois sollicitent un deuxième mandat.

Les députés libéraux sortants, Luc Blanchette (à gauche) et Guy Bourgeois (à droite). Photo : Radio-Canada

Ils font tous deux face à des ex-députés péquistes du gouvernement de Pauline Marois, soient le conseiller régional de la FTQ Gilles Chapadeau dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue et l'ex-ministre déléguée aux Affaires autochtones, Élizabeth Larouche, dans Abitibi-Est.

Gilles Chapadeau (à gauche) est candidat péquiste dans la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, tandis que Pierre Dufour (au milieu), candidat caquiste, et Élizabeth Larouche (à droite), candidate péquiste, se présentent dans la circonscription d'Abitibi-Est. Photo : Radio-Canada / Site internet : Parti Québecois

Dans cette dernière circonscription, on aura droit à une course entre des candidats expérimentés puisque Pierre Dufour, candidat libéral défait aux dernières élections fédérales, porte les couleurs de la CAQ.



La solidaire Lyne Cyr et la candidate du Parti vert Mélina Paquette complètent le portrait dans Abitibi-Est.



Et Rouyn-Noranda-Témiscamingue promet aussi une belle lutte, puisque Québec Solidaire considère que cette circonscription est à la portée d'Émilise Lessard-Therrien.

Émilise Lessard-Therrien (QS) et Jérémy Bélanger (CAQ) sont candidats dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Site internet : Coalition Avenir Québec

Outre Luc Blanchette et Gilles Chapadeau, elle croisera aussi le fer avec l'ingénieur Jérémy Bélanger de la CAQ et Jessica Wells des Verts.

Les candidats Abitibi-Ouest :



PQ : Sylvain Vachon

PLQ : Martin Veilleux

CAQ : Suzanne Blais

QS : Rose Marquis

PVQ : Yan-Dominic Couture



Abitibi-Est : PQ : Élizabeth Larouche

PLQ : Guy Bourgeois

CAQ : Pierre Dufour

QS : Lyne Cyr

PVQ : Mélina Paquette

PCQ : Maxym Perron-Tellier

Rouyn-Noranda-Témiscamingue :



PQ : Gilles Chapadeau

PLQ : Luc Blanchette

CAQ : Jérémy Bélanger

QS : Émilise Lessard-Therrien

PVQ : Jessica Wells

PCQ : Guillaume Lanouette



Sur 15 candidats : 7 sont des femmes et 8 sont des hommes

Abitibi-Est

C’est le libéral Guy Bourgeois qui a remporté la circonscription aux élections provinciales de 2014, avec 41,09 % des voix. Il a ainsi devancé la députée sortante et ministre déléguée aux Affaires autochtones, la péquiste Élizabeth Larouche (30,63 %), par 2159 votes. Fait à noter, il s’agit, en termes de nombre de votes, de la majorité la plus importante de la région.

Le candidat de la CAQ, Sylvain Martel, avait récolté 3927 voix (19,04 %). La candidate de Québec solidaire, Valérie Dufour, avait convaincu 1469 des électeurs (7,12 %). Deux autres candidats étaient dans la course : Richard Trudel d’Option nationale (1,14 %) et Maxym Perron-Tellier du Parti conservateur du Québec (0,98 %) ont respectivement récolté 235 et 202 voix.

Des 33 638 électeurs inscrits sur la liste électorale, 21 151 ont exercé leur droit de vote, pour un taux de participation de 62,88 %.

Le découpage de la circonscription d'Abitibi-Est pour l'élection provinciale de 2018. Photo : Directeur général des élections du Québec

Abitibi-Ouest

François Gendron a remporté sa 11e élection le 7 avril 2014. Le péquiste a récolté 42,22 % des voix, devançant ainsi le libéral Serge Bastien (34,70 %) de 1652 voix. Les deux hommes sont les seuls à avoir convaincu plus de 15 % des électeurs d’Abitibi-Ouest.

La candidate de la CAQ Nadia Racine a obtenu 3084 votes (14,05 %), Ghislaine Camirand de Québec solidaire en a récolté 1354 (6,17 %) et Grégory Vézeau d’Option nationale 627 (2,86 %).

Le taux de participation s’est établi à 63,35 %, puisque 22 415 électeurs ont exercé leur droit de vote sur les 35 382 qui étaient inscrits sur la liste électorale.

Le découpage de la circonscription d'Abitibi-Ouest pour l'élection provinciale de 2018. Photo : Directeur général des élections du Québec

Rouyn-Noranda-Témiscamingue

Le libéral Luc Blanchette (37,98 %) a remporté l’élection la plus serrée de la région avec une majorité de 1610 voix sur le péquiste Gilles Chapadeau (32,24 %), soit une marge d’un peu plus de 5 %.

Bernard Flébus, qui était à l’époque maire de Ville-Marie, avait convaincu 17,27 % des électeurs de voter pour la CAQ, alors que Guy Leclerc avait récolté 11,56 % du suffrage. Option nationale avait aussi un candidat dans la course en la personne de Ghislain Dallaire, qui avait recueilli 0,96 % des voix.

Fait à noter, la circonscription de Rouyn-Noranda-Témiscamingue était la plus peuplée des trois circonscriptions de la région, avec 44 587 électeurs inscrits sur la liste électorale. C’est aussi la circonscription où le plus haut taux de participation a été enregistré, avec 64,25 %, pour un total de 28 647 électeurs qui ont exercé leur droit de vote.