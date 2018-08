23 août : début de la campagne électorale

C’est parti... ou presque. La campagne électorale au Québec est lancée dans la journée du 23 août.

Les différents partis politiques ont 39 jours pour vous convaincre de voter pour eux. Il s’agit de la durée maximale d’une campagne permise par la Loi électorale au Québec.

Philippe Couillard avait jusqu’au 29 août pour demander au lieutenant-gouverneur, Michel Doyon, de dissoudre l’Assemblée nationale afin de respecter la durée minimum de 33 jours aussi prévue par la loi depuis qu’il y a des élections à date fixe au Québec.

La 42e élection générale québécoise est d'ailleurs la première à se tenir à la date établie du 1er octobre.

13 septembre : débat des chefs

Le débat des chefs sera diffusé en direct le jeudi 13 septembre à 20 h, sur les diverses plateformes de Radio-Canada. Photo : Radio-Canada

Le Grand Débat des chefs de Radio-Canada est prévu le 13 septembre.

Les chefs des quatre principaux partis – Philippe Couillard, François Legault, Jean-François Lisée et Manon Massé – croisent le fer dans une joute animée par Patrice Roy et produite par Radio-Canada et un regroupement de plusieurs médias.

Le débat sera diffusé dès 20 h sur ICI Radio-Canada Télé et ICI RDI, mais aussi à Télé-Québec, à V, sur Radio-Canada.ca, LaPresse +, Noovo.ca, La Presse canadienne et les plateformes numériques des journaux Le Devoir, Métro et Les Affaires, ainsi que le Huffington Post.

Un débat en anglais entre les quatre chefs est aussi prévu le 17 septembre, puis un Face à face sur les ondes de TVA et LCN.

15 septembre : date limite pour les candidats

Les aspirants députés ont jusqu’au 15 septembre pour soumettre leur candidature. La campagne électorale sera déjà bien entamée, mais la loi électorale leur donne jusqu'à cette date pour remplir les conditions établies pour se présenter. Leurs noms se retrouveront alors sur votre bulletin de vote!

23 et 24 septembre : vote par anticipation

Le vote par anticipation se déroule les 23 et 24 septembre, de 9 h 30 à 20 h, dans tous les bureaux de scrutin de la province.

Vous avez aussi cinq autres jours pour vous prémunir de votre droit de vote par anticipation, directement au bureau du directeur du scrutin de votre circonscription, soit les 21, 22, 25, 26 et 27 septembre dès 9 h, puis jusqu’à 14 h, 17 h ou 21 h selon les jours.

Les étudiants peuvent aussi voter dans certains établissements d’enseignement les 21, 25, 26 et 27 septembre.

Vous êtes à l’extérieur du Québec?

Vous pourrez voter par la poste. Il suffit d’envoyer votre demande d’inscription au vote hors Québec avant le 12 septembre, en ligne ou par la poste, et démontrer que vous remplissez les conditions exigées pour voter de cette façon.

Votre bulletin de vote doit être reçu au plus tard le 1er octobre à 20 h, soit au même moment où ferment les bureaux de scrutin.

Dois-je vérifier que je suis bel et bien sur la liste électorale?

Pour voter, vous devez figurer sur la liste électorale du Québec. Vous avez du 10 au 27 septembre pour vous assurer que votre nom et l’adresse de votre domicile y sont inscrits, soit en validant les informations sur la carte d’information que vous recevrez par la poste ou encore sur le site Internet d’Élections Québec.

1er octobre : jour du vote

Le jour du scrutin, les bureaux de vote à travers la province sont ouverts de 9 h 30 à 20 h.

Le dépouillement des bulletins de vote commencera peu après et les résultats seront connus progressivement dans les heures qui suivront.

Vous pourrez notamment suivre le déroulement de la soirée électorale sur les différentes plateformes de Radio-Canada.