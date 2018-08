Avec les informations de Jean-Marc Belzile

Le maire, Sébastien D'Astous, est d'avis que cette consultation aura une plus grande crédibilité auprès de la population amossoise.

Il demande à la minière de se soumettre elle-même aux audiences, tel que demandé par la ministre de l'Environnement, Isabelle Melançon.

Nous, c'est le pouls de la population, le mien, les conseillers municipaux et ce qu'on se rend compte, c'est que les gens sont inquiets, ils sont fiers de la qualité de leur eau, ils ne veulent pas la mettre en péril et je les comprends. On se doit d'être le porte-voix de notre population et de suivre les recommandations des experts , estime-t-il.

Sébastien D'Astous demande tout de même à la ministre de ne pas pénaliser la minière d'avoir eu recours au processus simplifié pour les petits projets et ainsi éviter les audiences du BAPE.