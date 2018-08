Un texte de Jean-Philippe Guilbault

En 2016, Mélanie Labelle dansait le swing acrobatique. Elle tombe lors d'une manœuvre et elle se casse le cou : elle devient tétraplégique et perd l’usage de tous ses muscles en dessous de la poitrine.

Celle qui a étudié en design de mode à l’université découvre alors que même l’action de s’habiller le matin devient quelque chose de très difficile à réaliser, puisque ses bras sont partiellement paralysés. On doit l'aider à changer sa routine d'habillement.

« Des ergothérapeutes vont regarder les vêtements qu’on met d’habitude. On va regarder aussi les activités qu’on va faire dans la journée puis, à partir de là, on va trouver des trucs pour mettre nos vêtements », raconte la jeune femme.

Depuis qu'elle est devenue tétraplégique, Mélanie Labelle a changé la façon dont elle achète ses vêtements. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Elle a rapidement réalisé qu’elle devait notamment changer sa façon de choisir et d’acheter des vêtements.

« On s’entend que mon comportement d’achat a beaucoup changé depuis mon accident. Je ne m’achète plus spontanément de vêtements, je vais regarder pour des trucs qui sont hyper spécifiques. »

Un marché à combler

Justement, des géants de l’industrie du vêtement cherchent à faciliter la vie des personnes vivant avec un handicap.

Ainsi, les entreprises américaines Target et Tommy Hilfiger, en plus de la compagnie britannique ASOS se sont récemment lancées dans le marché du vêtement adapté habituellement réservé à de petits fournisseurs indépendants.

Avec sa marque Adaptive, Tommy Hilfiger propose notamment des pantalons plus longs en arrière qu’en avant pour éviter que le vêtement ne se retrousse lorsqu’une personne s'assoit dans son fauteuil roulant ou des boutons magnétiques pour les personnes n’ayant plus l’usage de leurs mains.

Sur le site Internet américain de Tommy Hilfiger, une section complète est réservée à leur gamme de vêtements adaptés. Photo : Capture d'écran - site internet de Tommy Hilfiger

Pour sa part, Target propose différents vêtements dont les coutures ont été modifiées, et sans étiquettes pour les personnes ayant une sensibilité accrue aux textures, comme des personnes avec un trouble du spectre de l’autisme.

Une solution partielle

Étudiant, membre du programme national de rugby en fauteuil roulant et atteint de dystrophie musculaire, Yanick Racicot voit d’un bon œil l’arrivée de ces gros joueurs dans le marché des vêtements adaptés, puisqu’ils demeurent méconnus, même pour les principaux intéressés.

« Imaginez, vous avez un accident et vous tombez en fauteuil du jour au lendemain, qu’est-ce qui existe? Ben, on ne le sait pas », explique-t-il. « Moi je suis né avec ma maladie, donc j’ai appris à développer mes adaptations au fur et à mesure, mais pour d’autres personnes, c’est tout le contraire. »

Atteint de dystrophie musculaire depuis la naissance, Yanick Racicot a trouvé des trucs pour faciliter son habillement. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

Selon Mélanie Labelle, les adaptations nécessaires varient grandement d’un handicap à l’autre et sont très personnelles.

« J’ai de la misère avec les boutons, mais mon voisin, qui est aussi en fauteuil roulant, il n’a pas de misère avec les boutons », illustre Yanick. « Donc de là à dire que les adaptations que font les entreprises valent pour tout le monde, ce n’est peut-être pas le cas. »

Pour l’instant, Mélanie doit parfois défaire certaines coutures afin d’effectuer des modifications qui viennent ajouter des frais supplémentaires au coût initial du vêtement.

Étant donné qu’elle reste assise de longues heures sur son fauteuil roulant, Mélanie doit éviter tout ce qui peut devenir un point de pression – coutures des poches à l’arrière des jeans, rivets sur les poches du devant – et les tissus trop rigides, difficilement manipulables lorsqu’on n’a plus de motricité dans les mains.

Si elle ne trouve pas un vêtement répondant à toutes ces particularités, Mélanie peut heureusement compter sur un réseau d’amies couturières issues de son parcours scolaire en mode qui sont prêtes, par exemple, à coudre une fermeture à glissière « de genou à genou » pour lui permettre d’aller aux toilettes.

Une fermeture à glissière « de genou à genou » est cousue sur les pantalons de Mélanie Labelle. Photo : Radio-Canada/Martin Thibault

« Sur le zip comme tel, comme je ne peux pas tirer dessus, je vais faire mettre un petit ruban ou un cordon pour pouvoir mettre mon pouce à l’intérieur et tirer pour fermer et ouvrir », précise-t-elle.

D’avoir un vêtement déjà produit avec la fermeture à glissière lui permettrait par contre d’économiser du temps et de l’argent.

« Ça entre dans la gamme de montage ou dans les étapes de couture, donc on parle de quelques dollars », explique-t-elle. « C’est beaucoup moins cher qu’une fois que le vêtement est déjà fait. »

Tous deux s’entendent pour dire que l’arrivée des grandes marques ne réglera pas tout, mais pourra sortir cet enjeu de l’ombre et donner un coup de pouce à plusieurs personnes.

« Si on se dit “OK, toutes les fermetures à glissière, on rajoute ce petit ruban-là, ça va être plus facile”, ce n’est pas quelque chose qui a l’air d’une adaptation, mais c’est quelque chose qui peut être utilisé par tout le monde », indique Mélanie Labelle en prenant en exemple les personnes plus âgées ou en perte d’autonomie. « Pour quelqu’un qui est en situation de handicap, c’est une aide vraiment grande. En fait, c’est impossible de le faire sans. »