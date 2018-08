Un texte de Catherine Bouchard

L'entreprise Desjardins a d'ailleurs envoyé un avis à ses membres d'augmentation des primes d'assurances cette année en raison d'un plus grand nombre de réclamations.

Selon le Bureau d'assurance du Canada (BAC), représentant la plupart des assureurs au pays, le nombre collisions a augmenté significativement. La fréquence des collisions est passée de 4,63 % à 4,78 % de 2013 à 2016 pour l'ensemble de la province. Selon le BAC, il s'agit d'une augmentation importante de la fréquence. « On observe une hausse depuis deux ans et on peut s'attendre à ce qu'il y ait des hausses successives, tant que la fréquence des sinistres ne va pas baisser », indique la responsable des affaires publiques au BAC, Anne Morin.

La fréquence de sinistres, soit tout accident, collision ou vol, tourne autour de 11,45 % en 2013 et 2017 pour la Mauricie. Le nombre total de sinistres pour la région demeure stable, alors qu'il y a de plus en plus de véhicules sur les routes.

Évolution de la prime moyenne payée par les automobilistes en Mauricie 2013 : 438 $

2017 : 482 $ Source : Groupement des assureurs automobile

Les automobilistes de l'ensemble de la province observent aussi une hausse constante depuis plusieurs années.

Évolution de la prime moyenne payée par les automobilistes pour la province 2006 : 568 $

2013 : 527 $

2016 : 542 $

2017 : 564 $ Source : Groupement des assureurs automobile

Le coût des réparations a lui aussi significativement augmenté dans les dernières années. Chaque accident coûte en moyenne 435 $ de plus aux assureurs dans la région, une variation de 18 %.

Coût de réparations moyenne en Mauricie 2013 : 2401 $

2017 : 2836 $ Source : Groupement des assureurs automobile

Selon CAA-Québec, il y a plus de collisions, en raison du plus grand nombre de véhicules sur les routes, mais surtout, les consommateurs sont mieux informés sur leur police d'assurance.

« Les gens sont plus au fait de leur assurance, de la façon de l'utiliser, alors les gens réclament plus. En réclamant plus, ça occasionne une pression sur les compagnies d'assurances et c'est ce qui fait que les primes à la longue augmentent », indique la porte-parole de CAA-Québec, Annie Gauthier.

CAA a un conseil pour les automobilistes : revoir régulièrement leur prime. « Ça va être d'autant plus important de magasiner son assurance à chaque renouvellement, pour pouvoir bénéficier de promotions qui sont offertes par des compagnies d'assurances aux nouveaux clients, ainsi que de notre profil de conducteur », conseille Mme Gauthier.