Un texte d’Allison Van Rassel

La boulangerie aura pignon rue au 638, rue Saint-Vallier Ouest d'ici le mois de décembre. Laissé vacant depuis deux ans, le local a déjà abrité un commerce d’équipements de plein air dédiés aux scouts.

L'instigateur de la boulangerie communautaire, Cyril Pringault, explique que le projet aura une vocation sociale.

Je veux une boulangerie accessible à tous [y compris] aux gens à faibles revenus. Une boulangerie qui intègre les gens du quartier sans avoir comme but principal le profit. Cyril Pringault

Réunions d’information

Deux réunions d’information et une étude de marché ont convaincu Cyril Pringault et son acolyte Jonathan Gagnon d’ouvrir le commerce dans un secteur qu’ils qualifient de « populeux, multiculturel et plus démuni ».

« On ne veut surtout pas participer à l’embourgeoisement de Saint-Sauveur », précise Jonathan Gagnon, étudiant en affaires publiques et relations internationales à l’Université Laval.

M. Gagnon tiendra le rôle de secrétaire au sein du conseil d’administration de l’organisme à but non lucratif qui administrera la boulangerie. « On pense au développement en intégrant les citoyens. C’est la source même de la motivation des gens envers notre projet », explique-t-il.

S'intégrer à la communauté

Jonathan Gagnon croit fortement que les entreprises d’économies sociales ont un plus haut taux de survie dans un quartier ouvrier comme celui de Saint-Sauveur, situé au cœur du centre-ville de Québec.

Les commerces qui s’implantent dans le quartier et qui ne parlent pas aux résidents ne survivent pas dans Saint-Sauveur. On ne veut pas être des aliens dans le quartier. On veut faire partie de la communauté. Jonathan Gagnon

Les gestionnaires du projet qualifié de « rassembleur » sur les médias sociaux ont pu compter sur l’aide de l’architecte Guillaume Bélanger et de la technologue Cynthia Grosset, tous deux de la firme ABCP Architecture, pour créer les plans d’aménagement de la boulangerie.

« Lorsque l’on a une idée qui rassemble les gens d’une même communauté, tout s’imbrique beaucoup plus facilement », raconte Cyril Pringault.

Artisan boulanger de renom

Le projet a commencé à prendre forme avant même que les deux entrepreneurs eussent trouvé un boulanger, un élément pourtant essentiel à l’obtention de financement auprès des institutions bancaires.

Ils ont résout le problème en recrutant l’artisan boulanger Emmanuel Demers, de la boulangerie Neimand, à Kamouraska, qui les a surpris en manifestant son intérêt pour le projet.

« Notre boulangerie correspond à ses valeurs et il veut installer sa famille à Québec, lance M. Pringault avec beaucoup de fierté. Je me disais : "Mais ça ne se peut pas. C’est tout droit tombé du ciel!" »

Ateliers éducatifs

Emmanuel Demers assurera la création de pains au levain naturel, mais aussi l’animation des ateliers éducatifs qui permettront d’intégrer les citoyens de Saint-Sauveur dans la fabrication du pain.

« On veut que les gens viennent partager leur expérience et échanger avec la communauté afin d’aider et faciliter l’intégration de tous, précise Jonathan Gagnon. On veut aussi aider les nouveaux arrivants à s’initier à notre culture, mais aussi à nous apprendre la leur. »

Même si les deux promoteurs du projet ont reçu une aide financière de la Caisse d’économie solidaire et du Réseau d’investissement social du Québec, ils doivent encore trouver 8000 $ pour être en mesure de payer leur mise de fonds.

Une campagne sera lancée sur la plateforme de financement participatif La Ruche au cours des prochains jours afin de combler ce manque à gagner.