Un texte de Vicky Boutin et de Jessica Blackburn

Dans la région, quelques candidats tardent cependant à se faire connaître pour le scrutin du 1er octobre.

Un bulletin de vote Photo : iStock

C’est le cas dans la circonscription de Roberval, où on ignore toujours qui représentera la Coalition avenir Québec (CAQ) et fera la lutte à Philippe Couillard. Pour sa part, le Parti libéral du Québec (PLQ) n’a toujours pas annoncé ses candidats dans Lac-Saint-Jean et Jonquière.

La circonscription de Roberval attira l’attention pendant cette campagne puisque le sort du premier ministre sortant est en jeu.

Dans Lac-Saint-Jean, les électeurs devront absolument choisir un nouveau représentant à l’Assemblée nationale en raison du départ d’Alexandre Cloutier.

Lors des dernières élections provinciales en 2014, près de 221 000 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale. Le taux de participation était d’environ 70 % dans la région.

Le nombre d’électeurs pour le scrutin du 1er octobre sera connu à la mi-septembre. Les gens peuvent s’inscrire sur le site du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).

Voici le portrait électoral des cinq circonscriptions du Saguenay-Lac-Saint-Jean en ce premier jour de campagne :

Les candidats pour la circonscription de Roberval Photo : Radio-Canada

Les candidats pour la circonscription Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

Les candidats pour la circonscription de Jonquière. Photo : Radio-Canada

Les candidats pour la circonscription de Chicoutimi. Photo : Radio-Canada